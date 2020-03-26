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防疫宅在家更要動起來！　日本瑜珈老師傳授不動零位訓練

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生活中心／綜合報導

新冠肺炎疫情大流行，愈來愈多企業開始實行員工在家工作，但宅在家防疫記得要適時伸展，避免長時間坐或躺！日本瑜伽老師石村友見規劃「不動零位訓練」，讓你一早就矯正萎縮姿勢，讓身體回到中心位置，痠痛消失、輕盈體態。

▲▼石村友見《修身顯瘦．釋放疼痛の不動零位訓練》。（采實文化提供）

▲石村友見獨創「不動零位訓練」。（采實文化提供，如下同）

一早就快活的「不動零位訓練」

請繼續往下閱讀...

首先，請仰躺在床的左邊，左膝立起，再將右腳跟靠在左膝上。

其次，將左手臂伸出床外，雙膝往右側倒下去。維持這個姿勢，靜止不動三十秒鐘。

接下來將身體換個方向，擺出和剛才相反的姿勢，靜止不動三十秒鐘。合計做一分鐘。

▲▼石村友見《修身顯瘦．釋放疼痛の不動零位訓練》。（采實文化提供）

另一邊的姿勢也是一樣。

註：手臂會感覺麻麻的時候，請停止動作。

▲▼石村友見《修身顯瘦．釋放疼痛の不動零位訓練》。（采實文化提供）

在僅僅三行文字當中，就提到三次「回到原本的位置」這句話，這點正是零位訓練的精髓。使身體萎縮的各個部位，回到原本︵零位︶的位置，所以才叫作「零位訓練」。而且這套「不動零位訓練」，是擺好姿勢後，再讓身體順應重力保持不動即可，所以作法很簡單，總之感覺「很舒服」是它的一大特色。

不動零位訓練七大優點

1.不限年齡，人人都能做：擺好姿勢後，接著只需要呼吸保持「不動」就行了，所以不擅運動的人，或是年紀大的人，大家都能做。

2.躺著就能做：「不動零位訓練」全部都是躺著做，所以疲累不堪的日子，或是無力倦怠時都能做。

3.不適會遠離：改善頸部、肩膀、腋下、背部、腰部、髖關節、腳趾的「萎縮」現象，讓身體宛如生出羽翼般輕盈起來。肩膀痠痛、腰痛、膝痛、手腳冰冷、便祕等身體不適皆能獲得改善。

4.姿勢會變好：萎縮現象改善後，姿勢會戲劇性好轉。因此站姿、走路姿勢、坐姿都會變美。

5.身材會變美：改善「萎縮」現象後，身材會變美。而且關節可動域會擴大，使日常活動量增加，身體消耗熱量也會攀升，因此可看出減肥的效果。

▲▼石村友見《修身顯瘦．釋放疼痛の不動零位訓練》。（采實文化提供）

▲開腳。

▲▼石村友見《修身顯瘦．釋放疼痛の不動零位訓練》。（采實文化提供）

▲前彎。

▲▼石村友見《修身顯瘦．釋放疼痛の不動零位訓練》。（采實文化提供）

▲背後3握手。

6.身體會變軟：「不動零位訓練」還具有提升身體柔軟度的效果。許多人完全不需要勉強下壓或伸展，只要每天擺出固定姿勢，就能順勢完成「開腳」、「前彎」、「背後3握手」的動作。柔軟度提升之後，還能達到不易受傷的效果。

7.活力會湧現：這一點完全不誇張。身體會疼痛、痠痛或無力，大多是因為「萎縮」造成的。只要能回歸零位，身體就會變輕盈，令人體會到久違的舒暢感。還會使人活力湧現，快樂地度過每一天。

▲▼石村友見《修身顯瘦．釋放疼痛の不動零位訓練》。（采實文化提供）

★本文經采實文化授權，摘自《修身顯瘦．釋放疼痛の不動零位訓練》。

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※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

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