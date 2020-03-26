玄天上帝誕辰防疫優先　南投松柏嶺受天宮信徒不入殿「站廟埕前祝壽」

▲農歷三月初三是玄天上帝誕辰，南投松柏嶺受天宮及信眾精心準備祝壽大典祭品及祭儀。廟方以防疫優先縮小壽典規模，信眾不得入殿，需在殿外參拜。（圖／取自受天宮官網，下同）

記者張弘昌／南投報導

26日（農曆三月初三）是俗稱「帝爺公」北極玄天上帝誕辰，南投縣名間鄉松柏嶺受天宮為全省道教重鎮，被稱為祀奉玄天上帝的總廟。因應新冠肺炎疫情今年縮小祝壽團拜儀式，也不鼓勵信眾參加祝壽團拜，祝壽大典時信眾不得入廟殿內，於廟埕參拜。

往年受天宮在帝爺公誕辰前，即湧入各地分靈宮廟、神壇信眾，帶著祝壽陣頭前來「進香」。祝壽大典從前一夜 (25日晚11時）子時起到天明，玄天上帝誕辰前後1個月左右，各地宮廟信徒組團，分批前來進香、朝拜祈福，人潮絡繹不絕，附近道路壅塞。

今年受到疫情影響，廟會進香人潮擁擠、群聚活動，今年前來進香交流的宮廟比往年減少了，但仍有虔誠信徒前來參拜祝壽。廟方也公告信眾不能入殿，只能在廟埕前參拜。

受天宮管理委員會主委許瑞斌指出，玄天上帝深受民眾敬愛，大家也相信神明能庇佑自己及其親朋好友消災解厄、去苦除難，所以還有上帝公、上帝爺公、上帝爺、帝爺、帝爺公等各種稱號。

創建於清朝早期的松柏嶺受天宮，奉祀玄天上帝靈驗，信徒廣布全省各地，從總壇分香的宮、觀、壇、宇計1萬8千餘座，是台灣玄天上帝信仰的進香中心。

新冠肺炎防疫優先，儘管受天宮廟前廣場場地空曠且通風良好，廟方也配合防疫，午夜子時祝壽大典控管來賓及信徒數，也取消發放福袋，避免人擠人群聚，同時呼籲民眾要做好防疫工作，保護自己也保護他人。

受天宮因應配合政府防疫公告措施如下：

因應新冠肺炎防疫，顧及善信大德平安健康，3月25日晚上11點（子時）北極玄天上帝萬壽大典，本宮調整型態為請各位善信大德在廟埕祝壽，敬請支持與配合：

1.不鼓勵信眾參加祝壽團拜，祝壽大典時信眾不得入廟殿內，請於廟埕參拜。

2.縮小祝壽團拜儀式，由長官、本宮主席團、委員、代表出席祝壽團拜。

3.各組人員服務前均量測體溫，並配戴口罩。

4.前來參拜信眾配合服務人員引導，同時亦請自行分散參拜時間，保持距離請勿集中。

5.落實「戴口罩、勤洗手」，進入本宮範圍人員請配戴口罩，本宮備有消毒酒精，供民眾使用。

6.請各位信眾進行自主健康管理，若體溫達37.5度或具呼吸道症狀、咳嗽不停，及近期出入國者，則婉拒進入本宮。

7.為顧及大眾衛生安全，防疫期間，諸多不便，敬請見諒。

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