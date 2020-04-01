返台行李多出「外科小器具」！居家隔離女毛爆…華航淡定回：怕就丟了吧

▲蕭女自美返台居家自我檢疫隔離，等她打開行李赫然看見這些奇怪的東西，被裝在一只破爛塑膠袋中。（圖／讀者提供）

圖、文／CTWANT

3月21日自美返台居家隔離的蕭姓女子向本刊投訴，她對於新冠肺炎的防疫工作十分謹慎，深怕因為自己的不小心而帶給身邊的人無法承受的意外，因此她縝密地策劃每個返台步驟，一路小心翼翼地單人獨行，從登機起飛到下機，再回到爸媽家中，都沒和任何人靠近，一進屋就關起房門，連隨身行李也一起隔離，不料等她打開行李赫然發現一堆她看不懂的東西，像是外科醫生使用的小器具，將她嚇得不知所措。

現年32歲的蕭女說，她昨(31）日中午第一次打開行李箱看到這一袋不明物品，心裡感到非常的驚嚇與不安！行李裡面沒有任何貼條表示有被打開檢查過，不知道為什麼會有人翻動我的行李，更發現了不屬於自己的東西，「這已經涉及到了我的安全」，而「看完袋子裡的物件更是令我毛骨悚然。」

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蕭女表示，聽過有人行李托運時會失落東西，卻從來沒看過行李東西沒少，反而增加的，而且「這事居然會發生在自己身上？」她愈想愈害怕，萬一是槍支刀械的凶器，還是毒品什麼的走私違禁物品，那她不是百口莫辯，有理也說不清了嗎？她的母親煩惱更多，甚至認為「這些東西如果是刑事犯罪兇手使用的工具，那不是更麻煩？」

根據本刊調查，蕭女是搭乘華航班機於3月21日自美國加州的安大略機場直飛台北，這是住在美國內華達州的蕭女選定的，她認為小機場人少相對安全些，因此她特地獨自駕車4個多小時去機場，一路上都十分謹慎小心，不與人碰觸，到了台灣也一樣，從出機場搭車到家，就拉著自己的行李直奔自己的房間，只隔著房門和爸爸媽媽講話，三餐都是媽媽煮好放房前地上，叫她再開門取食。

絕對遵守防疫規定的蕭女迄今未滿14天的隔離期，她為求慎重，連行李都堆放在房內未動，準備也一起隔離，直至31日中午，她才打開行李，卻赫然看見一堆不屬於她的東西，有像外科手術用的剪刀、夾子，連筷子和廚房敲肉用的小鎚子都有，還有3個形狀各不相同的鐵盒，而這些東西都放在一個破塑膠袋裡。

蕭女看見這些東西似是醫生用品又似餐具，因此沒敢去觸碰，她感到很驚恐，因許多影片看過這類事，於是她立即向華航申訴，說她很害怕，要不要先向警方備案，但華航不太當做一回事。

蕭女說，華航只說會將蕭女提供的相關照片寄去美國安大略機場，再查證是誰放的，因為行李入台灣海關並未打開再做檢查，所以多出來的東西應該是發生在美國，但蕭女懷疑行李進關沒檢查的說法，也不滿華航的處理態度。

蕭女表示，華航連句道歉都沒有，當她問說這些東西怎麼辦，華航人員告訴她：「妳要害怕就丟了吧」，這種漫不輕心的語氣更讓蕭女覺得華航罔顧客人生命，「若是毒品或炸彈那不就被害了嗎？」

▲這些有點像醫生外科使用的器具物，讓蕭女心中極度不安。（讀者提供）

▲▼這些怪東西讓蕭女感到十分害怕，更讓她的母親擔心是某個兇手使用的工具。（圖／讀者提供）

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