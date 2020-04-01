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1千萬片口罩首波捐贈內容公佈！　外交部曝光下一波援助對象

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▲外交部長吳釗燮宣布將捐贈一千萬片口罩給疫情嚴峻之國家。（圖／翻攝總統府直播）

▲外交部長吳釗燮宣布將捐贈一千萬片口罩給疫情嚴峻之國家。（圖／翻攝總統府直播）

記者蔣婕妤／台北報導

新冠肺炎疫情全球持續升溫，總統蔡英文1日宣布一千萬片的口罩給疫情嚴峻國家之醫療人員。對於口罩要捐給哪些國家，外交部也表示，我國會針對歐盟及疫情較嚴重的會員國（義大利、西班牙、德國、法國、比利時、荷蘭、盧森堡、捷克及波蘭）、英國和瑞士捐贈共700萬片口罩，規劃接下來的援助則會包括新南向國家。

外交部發言人歐江安表示，台灣在防疫作為上的部署和經驗，已經獲得國際社會普遍的肯定，由於現在疫情持續在各國蔓延，全球死亡人數不斷攀升，我國除了對外分享台灣的防疫作為與經驗外，政府也收到國際期盼我方援助的聲音。在不影響國內防疫準備的情形下，外交部也做好準備對國際社會伸出援手，將對美國及疫情較嚴重的歐洲國家，以及我們的友邦，進行第一波國際人道援助行動。

針對美國部分，我國將持續在台美防疫合作架構下，提供美國迫切需求的口罩每週10萬片，並且再捐贈200萬片口罩協助強化美國第一線醫療人員的防護措施；歐盟部分，我國將針對歐盟及疫情較嚴重的會員國（包括義大利、西班牙、德國、法國、比利時、荷蘭、盧森堡、捷克及波蘭）、英國和瑞士捐贈共700萬片口罩，協助這些歐洲國家的醫護防疫人員，緩解對防疫物資的大量需求，後續並將與歐盟或個別歐洲國家諮商，建立互惠的防疫合作，例如就防疫物資建立互補供應鏈，互通有無。

邦交國的部分，許多大使館已採用當地購買防疫物資的方式協助，包括已有100萬片自國外採購的外科口罩，外交部也將再捐贈100萬片我國產口罩、我國產熱像體溫顯示儀84臺，以及額溫槍等，協助邦交國因應疫情。後續並將針對個別友邦疫情發展及我國防疫物資能量，評估提供相關實質援助，以協助友邦共度難關。

外交部強調，向我國尋求支援的國家相當多，且很早就提出，但政府為確保國內需求無虞，一直未同意。現在提供給國內民眾的口罩數量已提升，海外國人的問題也解決，政府行有餘力，首波援助也是提供給受創較重的國家，以提供當地醫護防疫人員更多資源以對抗疫情。未來我國會持續評估疫情發展與我國自身的防疫能量，規劃接下來的援助，包括新南向國家。

外交部指出，台灣也有責任站在協助各國抗疫的第一線。國際社會必須強化防疫合作，以共同應對疫情所造成的嚴峻挑戰，尋求全球解決方案，幫助別人也是幫助自己，讓「Taiwan Can Help!」不只是口號，而是具體行動。

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