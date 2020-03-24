陳歐珀要求《礦業法》列政院優先法案　蘇貞昌當場允諾

▲《礦業法》在立法院歷經3年討論，最終未能在上屆任期會期內三讀通過。（示意圖／記者季相儒攝）



記者林銘翰／台北報導

《礦業法》在立法院歷經3年討論，最終未能在上屆任期會期內三讀通過，民進黨立委陳歐珀24日在立法院總質詢指出，《礦業法》中「免環評」、「免告知」、「免同意」的霸王條款應該修正，希望行政院列為優先法案推動，行政院長蘇貞昌則當場允諾「好」。

蘇貞昌24日率領行政團隊赴立法院進行施政報告備詢，陳歐珀質詢時指出，宜蘭縣員山鄉永安礦業出現開發污染危機，永安礦業位於宜蘭縣水源頭，供應一半縣民、22萬人用水量，且台灣目前200多個礦區一半集中在宜蘭、花蓮，顯見《礦業法》極需修正。

▲農委會主委陳吉仲、行政院長蘇貞昌、經濟部長沈榮津出席立法院備詢。（圖／記者林敬旻攝）



陳歐珀表示，《礦業法》修正草在案上屆立法院就曾提出，當中有許多霸王條款應該修正，例如既有礦產展延若遭經濟部駁回要負責賠償、申請礦業用地不用經過土地所有人同意，且過去大部分礦產也都沒有經過環評，這些都應一併修改。

蘇貞昌表示，政院版《礦業法》修正草案上屆已送達立法院，但最終未完成審議、屆期不續審，目前行政院正在重新盤點，將以有共識的條文為基礎，再送到立法院審議。

經濟部長沈榮津則表示，經濟部的態度就是「歸零思考」，尤其霸王條款、免環評等不合理條款都會刪除，也將強化環境保護、公民參與、加強礦區管理、回饋機制、原民權利等精神。

陳歐珀追問，行政院未來是否能將《礦業法》修正列為優先法案推動，蘇貞昌則當場允諾「好」。

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