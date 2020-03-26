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普丁宣布俄全國放有薪防疫假9天　延遲修憲全民公投

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▲▼ 俄羅斯總統普丁（Vladimir Putin）24日與高階軍官會面。（圖／路透）

俄羅斯總統普丁大放送，宣布放9天有薪放疫假。(圖／路透)

國際中心／綜合報導

俄羅斯「衛星通訊社」報導，俄羅斯總統普丁 表（Vladimir Putin）2周三(25日)發表電視談話，宣布從3月28日(周六)至4月5日全國放有薪假，總共9天，以防止新冠病毒大規模傳播。他同時還簽署總統令，決定延遲舉行修憲全民公投。

普丁表示，當前最重要的是防止新冠病毒大規模傳播。他說：「希望俄全體公民遵從政府和醫生的建議，保重自己和家人，待在家裡最安全。當然，所有生活保障機構，包括醫療機構、藥房、商店、銀行、金融結算機構、交通和各級權力機關都將保持運作。」

普丁同時概述了一系列應對疫情的措施，當中包括有助於穩定經濟狀況的舉措。普丁呼籲雇主們幫助維持勞動力市場的穩定，避免失業率 飆升，並承諾政府將為實現此一目標提供説明。

此外，普丁又說，鑑於當前疫情發展，他認為有必要延遲原定於4月22日舉行的修憲全民公投。新的投票日期將在綜合考慮疫情狀況和專家建議等因素後再行確定。

俄羅斯現行憲法在1993年通過。今年1月15日，普丁向俄議會兩院發表國情咨文時提議修憲。1月20日，普丁向俄國家杜馬(議會下院)提交憲法修正案草案。

3月稍早時，俄國家杜馬、俄聯邦委員會(議會上院)及俄國所有85個聯邦主體表決通過這份草案。 　根據3月25日最新通報，過去24小時內，俄境內累計新冠肺炎確診病例從495例增至658例，治癒者累計29例。

從3月18日起，俄已暫時限制外國人入境，24日起暫時關閉夜店、舞廳、電影院、兒童遊樂場及兒童娛樂中心以及其他娛樂場所。 　　

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