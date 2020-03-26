美國「病毒獵人」利普金確診：我都中鏢了，它就能感染任何人！

▲利普金是好萊塢病毒災難電影「全境擴散」（Contagion）的主要顧問。（圖／翻攝自facebook／China Plus America）

實習記者崔子柔／綜合報導

有「病毒獵人」之稱的美國哥倫比亞大學公共衛生學院感染與免疫中心主任、傳染病學專家利普金教授（Walter Ian Lipkin）昨日宣布，確診感染新冠病毒（COVID-19）且出現輕症。美國疫情若再繼續擴散，很有可能超越義大利成為中國以外最嚴重的疫區。

綜合外媒報導，利普金於當地時間24日接受美國福斯電視台（FOX News）視訊訪問表示，「我都被感染了，就表示任何人都可能中鏢，」目前只出現發燒、咳嗽等輕症現象。問及傳染途徑，他則說「這也不重要了，現在全美都存在病毒。」

Fighting the Coronavirus: Dr. Ian Lipkin reveals his own personal battle with the coronavirus and says if it can hit him, it can hit anybody. #AmericaFirst #KAG2020 #Dobbs pic.twitter.com/IxTpJ54sFn — Lou Dobbs (@LouDobbs) March 24, 2020

▲利普金接受FOX視訊訪問。（圖／翻攝自推特／@LouDobbs）

68歲的利普金在國際流行病學領域聲名顯赫，從2003年的SARS、2012年的西尼羅河病毒，再到2015年的MERS他都參與研究抗疫，今年2月也為新冠疫情赴廣州及北京，與83歲的「抗煞英雄」鍾南山會面。

對於川普先前提到要在復活節（4/12）前重新開放經濟活動，利普金則表示，「我們真的不知道什麼時候可以控制它（指疫情），希望在紐約以外的地方看到更多的措施，由於州與州之間的邊界是多孔的，我們必須協調全國一致的隔離限制。」

全美已有68572例確診，1031例死亡，若病毒繼續擴散，美國很可能超越義大利成為中國以外最嚴重的疫區。