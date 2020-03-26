　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

美國「病毒獵人」利普金確診：我都中鏢了，它就能感染任何人！

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲利普金是好萊塢病毒災難電影「全境擴散」（Contagion）的主要顧問。（圖／翻攝自facebook／China Plus America）

實習記者崔子柔／綜合報導 

有「病毒獵人」之稱的美國哥倫比亞大學公共衛生學院感染與免疫中心主任、傳染病學專家利普金教授（Walter Ian Lipkin）昨日宣布，確診感染新冠病毒（COVID-19）且出現輕症。美國疫情若再繼續擴散，很有可能超越義大利成為中國以外最嚴重的疫區。

綜合外媒報導，利普金於當地時間24日接受美國福斯電視台（FOX News）視訊訪問表示，「我都被感染了，就表示任何人都可能中鏢，」目前只出現發燒、咳嗽等輕症現象。問及傳染途徑，他則說「這也不重要了，現在全美都存在病毒。」

▲利普金接受FOX視訊訪問。（圖／翻攝自推特／@LouDobbs）

68歲的利普金在國際流行病學領域聲名顯赫，從2003年的SARS、2012年的西尼羅河病毒，再到2015年的MERS他都參與研究抗疫，今年2月也為新冠疫情赴廣州及北京，與83歲的「抗煞英雄」鍾南山會面。

對於川普先前提到要在復活節（4/12）前重新開放經濟活動，利普金則表示，「我們真的不知道什麼時候可以控制它（指疫情），希望在紐約以外的地方看到更多的措施，由於州與州之間的邊界是多孔的，我們必須協調全國一致的隔離限制。」

全美已有68572例確診，1031例死亡，若病毒繼續擴散，美國很可能超越義大利成為中國以外最嚴重的疫區。

ET快訊
金芭黎找舞小姐台商繳清30萬罰款　住負壓病房2個月「仍是陽性
「N號房」趙主彬16歲繼承者抓到了！營運4個月內幕：2萬人付
劉真爸媽現身見愛女　由工作人員攙扶
三重男噴漆「台北市封城196」看板！下場慘了最高要罰300萬
台灣3確診病患首用瑞德西韋　治療狀況公布
英情侶來台抱怨檢疫所「像住監獄」　陳時中證實回應了
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

新冠病毒「藏鞋底可活5天」　踩到病患飛沫黏纖維續活…傳染力仍爆強！

紐澤西養老院「確診連環爆」94名居民疑全中鏢！被迫緊急轉移

不斷更新／東京連2天40人↑確診「今激增45例」破紀錄！泰國逾1000人染疫

美國「病毒獵人」利普金確診：我都中鏢了，它就能感染任何人！

夏天高溫無法阻止新冠肺炎！歐盟疾控中心：東南亞各國疫情嚴重

胸腔暨重症教科書作者「確診病逝」享壽92歲　醫嘆太震撼

確診人數和國家貧富「強烈相關」！　牛津教授一張圖掀討論

快訊／俄羅斯周五起禁飛常規航班與包機

19歲自閉症金髮正妹自殺！受不了居家隔離...「未知的恐懼」讓她崩潰

故意散播新冠病毒　或將被美司法部視為恐怖分子

辛龍憔悴走出靈堂　停留5小時半雙手合十快閃離開

辛龍定情曲追憶劉真最美的倩影　《我就是愛》告白「最真的話留在妳耳邊」

大學生美國返台居家檢疫「開轟趴」　全棟住戶傻眼...衛生局怒批：囂張！

「N號房」主嫌趙主彬移送檢方當眾謝罪！　「謝謝你們讓我停下這惡魔人生」

留美高中生返台高調瞎晃吃蚵仔煎 被質疑「沒隔離」竟回嗆：是在哭？

稱霸生意人心中首選！被推爆的貨車界霸主誠心推薦

吳宗憲心疼曝辛龍現狀　一想到劉真就很激動...吐最大遺憾

吳宗憲劉真4歲女兒一句「爸媽也要一起吃飯」　吳宗憲說「好」哽咽：我等於在騙她...

Keanna手握毀滅性證據曝光　爆謝和弦被捕前一天和女粉絲上床

好想抓小鳥！對著窗外嘎嘎叫不停 喵喵特殊音效網笑翻：好像機關槍

新冠病毒「藏鞋底可活5天」　踩到病患飛沫黏纖維續活…傳染力仍爆強！

紐澤西養老院「確診連環爆」94名居民疑全中鏢！被迫緊急轉移

不斷更新／東京連2天40人↑確診「今激增45例」破紀錄！泰國逾1000人染疫

美國「病毒獵人」利普金確診：我都中鏢了，它就能感染任何人！

夏天高溫無法阻止新冠肺炎！歐盟疾控中心：東南亞各國疫情嚴重

胸腔暨重症教科書作者「確診病逝」享壽92歲　醫嘆太震撼

確診人數和國家貧富「強烈相關」！　牛津教授一張圖掀討論

快訊／俄羅斯周五起禁飛常規航班與包機

19歲自閉症金髮正妹自殺！受不了居家隔離...「未知的恐懼」讓她崩潰

故意散播新冠病毒　或將被美司法部視為恐怖分子

大陸網軍掰：賴清德罹肺炎逝世遺體放二殯　刑事局急叩臉書刪除31帳號

呱吉反對北市議會延期…「立法院都沒休息」　為何地方不開會沒關係？

叫外送茶到摩鐵！高雄男掏出「一粒橘色」喊：這是暴斃丸…逼她脫光強來

手機一刷秒到手！2大超商限定「APP領口罩」　只要下載就可領還不用綁會員

Polestar 2電動車無懼疫情「開工量產」　首批交車卻非產地

奧運延期唯一受益？　專家指可望帶動周邊商品銷售

張競／貧富差距檔不住疫病烈火　名流染疫加劇社會恐慌

老司「基」高速巴庫！　屁屁晃動融化40萬網：我願意用臉接

航空股　買點到了嗎？

影／蘇貞昌6點奔超商「領口罩」順便買咖啡：HEN會做生意捏...很方便！

便利商店辣妹「逆天露雪白半球」網全嗨翻：排隊再久也願意！

國際熱門新聞

WHO譚德塞：待在家，不能消除流行病

BBC：英情侶在台隔離　控像在監獄

「WHO譚德塞下台」　連署50萬人達標

醫護確診新冠肺炎　家中離奇死亡

美國執意稱武漢病毒　6國反對：毀掉世界秩序

巴西黑幫抗疫！宣布貧民窟宵禁

紅內衣妹「倫敦地標當伸展台」　火辣拍鹹濕照

查爾斯王子感染　3天倫敦趴趴走路線曝光

更／東京激增45例「單日最多」泰逾千人染疫

更／加州病例數每隔3、4天就翻倍

機師跳窗！　避免接觸座艙「疑似感染」乘客

性學專家：高潮可殺死新冠病毒！

網紅8秒狂舔馬桶3次　結果確診了

N號房「博士」突神展開？媒體曝動機

更多熱門

相關新聞

三重男噴漆「台北市封城196」看板嚇壞居民

三重男噴漆「台北市封城196」看板嚇壞居民

新冠肺炎26日累計確診235例，國內疫情進入高峰期，新北市三重區一名陳姓男子誤信謠言，以為台北市就要封城，26日凌晨搬來一塊床板放在溪尾街與仁華街口，持藍色噴漆喷上「台北市封城196」等大字，讓民眾嚇得趕緊報警，警方獲報到場將他帶回偵辦，訊後將依《嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例》及《恐嚇公眾罪》送辦。

莊人祥：台灣還有千台呼吸器可用

莊人祥：台灣還有千台呼吸器可用

惡意失聯者難抓　民政基層嘆：會找到哭出來

惡意失聯者難抓　民政基層嘆：會找到哭出來

日本環球影城延長休園至4月12日

日本環球影城延長休園至4月12日

再添2留學生確診　彰化累積10例

再添2留學生確診　彰化累積10例

關鍵字：

新冠肺炎Walter Ian Lipkin病毒獵手病毒獵人世界疫情

讀者迴響

發燒話題

武漢肺炎 劉真 捷運環狀線 口罩 蔡阿嘎 韓國瑜 WHO 尹衍樑 想見你 Kobe 王令麟 眼霜 反送中 唇筆 黃寶慧 地震 台北捷運廣告刊登 香港 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 郭台銘 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

大導演公開父女亂倫「裸照始末」

劉真奠儀去向…給4歲女兒當學費！吳宗憲：有阿伯在啊

Keanna「抓猴83秒完整音檔」曝光：你跟我老公打砲！

WHO譚德塞：待在家，不能消除流行病

劉真爆沒健保「辛龍要扛千萬醫藥費」！署長親揭真相

辛龍消失3天首度發文了！

「全台有雨大降溫」變天時間曝　一張圖看雨怎下

白癡公主拍片認「3部位整型」！粉絲爆氣退追

高中留學生返台趴趴走　高調吃蚵仔煎

錢櫃好樂迪不配合　侯友宜：有確診生意就不用做了

醫籲做好4件事：醫療體系一旦崩潰，大家只能抱著一起死

台醫看「強拔長者呼吸器」影片做惡夢：我們守不住了

辛龍10:15現身　合掌沉默1分鐘「直奔愛妻劉真靈堂」

N號房趙主彬：性奴隸裡有女偶像

劉沛不用與美根分開了「非常感謝台灣」

更多

最夯影音

更多
辛龍憔悴走出靈堂　停留5小時半雙手合十快閃離開

辛龍憔悴走出靈堂　停留5小時半雙手合十快閃離開
辛龍定情曲追憶劉真最美的倩影　《我就是愛》告白「最真的話留在妳耳邊」

辛龍定情曲追憶劉真最美的倩影　《我就是愛》告白「最真的話留在妳耳邊」

大學生美國返台居家檢疫「開轟趴」　全棟住戶傻眼...衛生局怒批：囂張！

大學生美國返台居家檢疫「開轟趴」　全棟住戶傻眼...衛生局怒批：囂張！

「N號房」主嫌趙主彬移送檢方當眾謝罪！　「謝謝你們讓我停下這惡魔人生」

「N號房」主嫌趙主彬移送檢方當眾謝罪！　「謝謝你們讓我停下這惡魔人生」

留美高中生返台高調瞎晃吃蚵仔煎 被質疑「沒隔離」竟回嗆：是在哭？

留美高中生返台高調瞎晃吃蚵仔煎 被質疑「沒隔離」竟回嗆：是在哭？

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面