胸腔暨重症教科書作者「確診病逝」享壽92歲　醫嘆太震撼

▲默里。（圖／翻攝自UCSF Foundation）



記者丁維瑀／綜合報導

美國舊金山綜合醫院肺科與重症護理退休主任默里（John F. Murray）24日於巴黎過世，根據他兒子的說法，他死於新冠肺炎（COVID-19）所引起的急性呼吸窘迫症候群（ARDS），享壽92歲。

綜合外媒報導，默里生前致力研究與治療患者肺部的狀況，結果卻不幸死於新冠肺炎引起的ARDS。他是定義、理解與治療ARDS的關鍵人物。

A giant who shaped our field. His contributions to pulmonary medicine helped build the foundation of our ability to fight #COVID19. https://t.co/suk4sQSegc — David Sayah (@davidsayah) March 26, 2020

默里在醫院擔任主任23年，創立第一個加護病房，直到1994年退休。據了解，默里多年來頻繁往返加州舊金山俄羅斯山 （Russian Hill）與巴黎。他的妻子黛安（Diane Johnson）為美國小說家，作品包括《鬼店》（The Shining），雖然她並未接受病毒檢測，但推測她可能跟女兒都確診，她們已展開自主隔離。

台灣重症名醫陳志金今（26）日透過臉書表示，默里是胸腔暨重症聖經教科書作者，從小他就是看默里的書長大的。他形容，對於胸腔重症界而言，得知默里確診而病逝的消息，「是比任何一個名人染病都還要震撼！」他更感嘆，全世界因為疫情損失慘重，「不知道你是否還無感？重症醫師肯定非常有感！！！」