胸腔暨重症教科書作者「確診病逝」享壽92歲　醫嘆太震撼

▲默里。(圖/翻攝自UCSF Foundation)



記者丁維瑀/綜合報導

美國舊金山綜合醫院肺科與重症護理退休主任默里(John F. Murray)24日於巴黎過世,根據他兒子的說法,他死於新冠肺炎(COVID-19)所引起的急性呼吸窘迫症候群(ARDS),享壽92歲。

綜合外媒報導,默里生前致力研究與治療患者肺部的狀況,結果卻不幸死於新冠肺炎引起的ARDS。他是定義、理解與治療ARDS的關鍵人物。

A giant who shaped our field. His contributions to pulmonary medicine helped build the foundation of our ability to fight #COVID19. https://t.co/suk4sQSegc