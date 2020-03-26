「共同敵人為新冠肺炎」侯友宜感謝柯文哲專業：雙北是生命共同體

記者袁茵、張乃文／台北報導

雙北論壇26日登場，雙方市長柯文哲、侯友宜將聚焦防疫議題，探討兩市的合作空間與模式。新北市長侯友宜致詞時，不斷感謝台北市長柯文哲，強調雙北沒有什麼同調不同調的問題，只有生命共同體，大家一起往前走，面對共同的敵人新冠肺炎。

侯友宜致詞時表示，這段時間大家都很辛苦，因為如柯文哲說的，雙北是一個共同生活圈，許多人在大台北地區工作、就學、生活，兩市市民緊密在一起，所以謝謝這9年來北市給新北滿滿支持，不管在環境、交通、文化等，都幫了很多的忙。

▲台北市長柯文哲迎接新北市長侯友宜，出席雙北合作交流會議。（圖／記者林敬旻攝，下同）

侯友宜提到，這次開會內容面臨新的挑戰，這段時間可以看到，過年前新冠肺炎疫情不斷高漲，雙北面臨的挑戰，在全國來說可以是最艱鉅的，整個疫情確診和居家隔離、居家檢疫人數，雙北大概也是全國最多的。在這個共同生活圈當中，面對全國最艱鉅的挑戰，如何扛起重大責任與中央並肩度過，以及有效喝止疫情，讓台灣平安度過，雙北指揮官的責任重大，所以非常感謝柯文哲的專業與經驗，使新北學到很多。

侯友宜稱，阻絕境外疫情非雙北權責，但管控雙北境內億情，對居家檢疫、隔離，甚至後面的醫療等，可以說他們是合作無間；目前從數據來看，境外移入的案例最多，境內大致還在能控制的範圍內，不過大家都是好朋友，共同敵人是新冠肺炎，所以他們會跟中央配合，而國人都要有一個方向，那就是「敵人只有疫情」。

侯友宜指出，感謝柯文哲給他們很多指導，從防疫物資的調配到人力資源，以及作戰方式等，雙方都有進行很多溝通，雙北沒有什麼同調不同調的問題，只有共同生活、生命共同體，大家要一起往前走，帶著共同目標往前走。

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