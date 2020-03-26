口罩預購26日首取貨！蘇貞昌親訪超商體驗：評估未來可買更多





▲蘇貞昌 。（圖／記者屠惠剛攝）

記者蔣婕妤／台北報導

口罩實名制2.0第一輪網路預購26日開放取貨，行政院長蘇貞昌一早前往超商，親自體驗取貨流程。行政院發言人Kolas Yotaka 院會後記者會透露，蘇貞昌的體驗心得是民眾既親切又井然有序。

Kolas 表示，今天一大早，蘇院長就到超商，感受到大家親切又井然有序。口罩實名制2.0網路預購第一輪上路，讓過去始終買不到口罩的上班族和青年學生也能買到口罩，這次也實際到超商領取，親自體驗領口罩流程。

Kolas 轉述，蘇貞昌在今天院會提到，口罩實名制2.0制度，第一輪已經上路且開始領口罩，同時相關同仁也努力讓第二輪更精進，要讓口罩覆蓋率更廣，造福更多國人。

蘇貞昌在院會中表示，今天開始實名制2.0 第一輪，已經可以到超商領取口罩了，自己一早也去超商體驗領取流程，很感謝各大超商的協力，讓我們的口罩實名制再升級、更方便，造福更多上班族、學生等。

蘇貞昌強調，「目前我們的口罩產量，已經穩定達到日產1,260萬片，隨著90台新增購的機組都已全部到位，4月上旬的產量還可以進一步再提升到1,350萬片，我們也正在評估，讓民眾一次可以買到更多、限制更少、方式更多元。」