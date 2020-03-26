花卉內外銷產值165億「狂掉5成」！業者苦撐店面租金：不能坐等客人了

▲台灣花卉種類多，年產值165億。（圖／記者許展溢攝）



記者許展溢／台北報導

國內花卉內、外銷產值1年約165億，其中，外銷66億受新冠肺炎疫情衝擊，粗估減少3成。內銷雖影響不大，但業者表示，許多婚宴會場、開幕和開會等平常會有的訂單全沒了，業績少2成。農糧署署長胡忠一今（26日）表示，將透過「各種推廣」讓內需擴大，籲生產端先減少種植，降低衝擊。

胡忠一指出，台灣花卉種類多，年產值165億，外銷占66億最慘。疫情爆發至今，航班減少、許多輸出對象國疫情不停升溫，相對沒需求，以國內文心蘭為例，有90%市場都在日本，2月出口量開始萎縮。蝴蝶藍外銷最多的美國，近2星期也開始大受影響。

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▲▼ 胡忠一（左一）說，相對外銷，內銷衝擊不大，統計每年每人花300元買花。（圖／記者許展溢攝）



胡忠一說，相對外銷，內銷衝擊不大，統計每年每人花300元買花，時間點多落在過年、情人節、清明節、畢業典禮、國慶和初一十五等節日。台灣花店協會前理事長張慶淵說，現階段要維持的就是店面租金等故固定支出，疫情波及原本婚宴會場等喜慶訂單，或是開幕、開業和會議所需的鮮花佈置，估計業績掉了2成。現在不能只是坐在店裡等客人上門，還得主動出擊拜訪鄰里。

而到底內、外銷實際影響金額？胡忠一表示，目前還無法清楚看到實際數據，出口衝擊預估是3成，盼透過內需擴大，補足這3成。呼籲生產端可減種，像1年進口6千多萬的球根，如百合、玫瑰等種苗，都可冷藏不必馬上種，調節產期，降低衝擊。清明節將到來，張慶淵表示，用花需求估維持往年銷量，不會特別增長。

▲▼ 農糧署結合花店業者，提供1萬份優質國產花材組合包供民眾選購。（圖／記者許展溢攝）



胡忠一表示，原3月在台南、台中蘭展全取消，早就購買的花材，部分移到農委會和農糧署。台南市政府則在景點和交通要道擺放，讓民眾欣賞。接下來打算在北中南舉辦戶外花展，盼藉此讓民眾欣賞，也讓生產者多點機會。

為增進國產花卉消費， 胡忠一指出，3月起至6月，推出「用花傳幸福，溫馨滿家庭」居家花藝推廣活動，串聯全國各縣市50家優質花店業者，提供1萬份優質國產花材組合包供民眾選購（每份花卉組合價值300元，消費者自付150元），在家即可透過花藝DIY美化居住環境，創造居家幸福感。此外，將創意插花拍照上傳至社群網站（FB、IG）者，另有機會抽到千元花材兌換券。活動相關詳情及抽獎辦法，請至活動頁面詳閱。