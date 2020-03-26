「新冠肺炎毒源地在哪？」　陸外交部用4字概括…鬆口回應了

▲新冠肺炎擴散全球。（圖／達志影像／美聯社）

記者鄭思楠／綜合報導

新冠肺炎的源頭爭論一直受到外界的關注，甚至引來中美的口水戰。對此，大陸外交部副部長羅照輝表示，針對美方一些抹黑中國的言論，中方當然要做出必要回應，「事實上，新冠肺炎源頭問題是一個科學問題，需要聽取專業科學的意見。」

大陸國務院新聞辦公室26日10時舉行記者會，羅照輝表示，疫情發生後，中國採取了最全面、最嚴格措施，付出巨大犧牲、做出巨大貢獻，「武漢、湖北、中國人民以我們的犧牲為世界抗疫贏得時間，獲取了經驗，這是有目共睹的。」

他還透露，目前，中國已對83個國家以及世衛組織、非盟等國際組織提供緊急援助，包括檢測試劑、口罩等醫療物資。

此外，據《人民日報》報導，大陸中央指導組專家、東南大學附屬中大醫院副院長邱海波確認，現在重症患者的治癒率越來越高了，越來越多的危重型病人轉成了普通型病人，「武漢的新冠肺炎病亡率大概在5%，跟國外的很多國家相比，我們的病亡率是遠低於很多國家的。」

據大陸國家衛健委26日通報，25日0—24時，31個省（自治區、直轄市）和新疆生產建設兵團報告新增確診病例67例，均為「境外輸入病例」；新增死亡病例6例；新增疑似病例58例，同樣都是境外輸入病例。

►戴口罩也要記得保養

▼境外輸入成為防疫重點。（圖／達志影像／美聯社）