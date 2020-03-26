華南海鮮市場「1號病人」12/11發病！非公開感染名單洩出…病程超詭異

▲武漢華南海鮮市場第一例病人找到了。（圖／路透社）

記者鄭思楠／綜合報導

武漢市衛健委2019年12月31日通報，首批新冠肺炎確診患者共27人，大多來自華南海鮮市場，「暫未發現明顯人傳人現象。」據《澎湃新聞》報導，這27人均無活禽暴露史，其中24人有華南海鮮市場暴露史，4人來自同一家庭，最早出現症狀的患者為12月11日。

華南海鮮市場的首個確診患者

魏姓女士在華南海鮮市場經營活蝦生意，於12月11日出現發熱症狀，是華南海鮮市場的首個確診患者。

她長期租住在市場附近的一棟公寓裡，距離市場直線距離不到500公尺，出現症狀後，她第一時間在樓下診所就醫，「以前一點不舒服，我都會立刻去打針，因為我做生意的，不能在家裡拖，每次第一天打，第二天就明顯好轉，但這次打了兩針都無效，就去武漢市十一醫院拍了片，還是沒看出名堂來，就開了藥回家了。」

在拖了一天以後，魏女又去小醫院裡打針，「但一點都沒效果，再換藥打人就不行了，很難受，沒有力氣，精力跟不上。」12月16日，她才前往了武漢協和醫院門診部。

一份首批感染名單顯示，華南海鮮市場的首批確診患者中，出現發熱等症狀後，共11人選擇就近到小診所就醫。據悉，2月23日，名單中的診所均已關門歇業，且多位於華南海鮮市場附近的老舊社區。

以「鑫鑫診所」為例，該診所位於唐家墩街馬場社區，與華南海鮮市場一街之隔，多為老舊社區，租金低廉。首批確診名單中，至少有4人在此就醫。

該社區張貼的通告顯示，截至2月27日12時，該社區共30人確診新冠肺炎，治癒11人，死亡3人，疑似病例55人，死亡2人。





▲華南海鮮市場是否為「毒源地」，仍在爭議中。（圖／翻攝自觀察者網）

無華南海鮮市場接觸史的重症患者

上述名單中顯示，陳姓男子是首位無華南海鮮市場接觸史患者，於12月16日出現發熱症狀，並在第一時間前往江夏人民醫院就醫。他表示，自己在某公司從事財務工作，無活禽暴露史，一度成為重症患者，「直到現在都沒想通自己怎麼感染的。」

「我是16日發的燒，當時白天就發燒了，應該是中午，10點到12點左右吧，在縣醫院（江夏人民醫院）住院期間，就這種說話狀態，就會氣喘。」而令陳男與家人不解的是，在確診前期，家人並未做任何防護，但截至目前，家人尚無一例發現感染。他家人表示，陳男發燒以後，就沒有跟自己住在一起了，但自己並沒有做防護，包括中途陪同對方轉院，都還有過近距離接觸。

不僅與華南海鮮市場無接觸史，陳男家住江夏，與市場直線距離更是超過了30公里。他稱，病發前半個月，除了上班，沒去過其他地方；在此前疾控部門對他生活軌跡的問詢裡，甚至將時間推到了11月底。

「我確診這個事情，在地鐵上感染的可能性最大，也有可能是我後來去醫院被感染的。」他回憶到。

自官方通報首批27名新冠肺炎感染者以來，華南海鮮市場是否為「毒源地」，仍在爭議中。

武漢市新冠肺炎防控指揮部醫療救治組在2月曾公開回覆，「據查詢資訊系統，我市登記報告最早的新冠肺炎患者為陳某，發病時間為2019年12月8日，經醫院救治後痊癒出院。」

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