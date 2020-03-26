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中美角力進逼　美射導彈後...陸海軍連發南海反潛、亞丁灣護航

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▲▼中國海軍23日公布，南部戰區海軍航空兵某團在南海某海域上空展開協同反潛訓練。（圖／取自人民海軍官方微博）

▲中國海軍23日公布，南部戰區海軍航空兵某團在南海某海域上空展開協同反潛訓練。（圖／取自人民海軍官方微博）

記者陳政錄／綜合報導

新冠肺炎疫情爆發之際，中美在南海持續軍事較勁，鄰近的菲律賓海、台灣海峽，甚至遠在千里之外的亞丁灣，都成為兩強「秀肌肉」的舞台。據了解，在美軍第七艦隊於23日在臉書公告，艦隊於菲律賓海發射導彈後，中國人民海軍即發布於「南海某海域」進行反潛訓練的訊息。

最新的3月25日下午，中國人民海軍進一步發布，由導彈驅逐艦西寧艦、導彈護衛艦濰坊艦，以及綜合補給艦可可西里湖艦組成的第三十三批護航編隊，完成亞丁灣護航任務載譽歸來；亞丁灣位於葉門和索馬利亞之間的阿拉伯海域，屬於波斯灣石油輸往歐洲和北美洲的重要水路，2012年，中美關係良好時，兩國海軍還曾在該地舉行聯合反海盜演習。

▲▼3月25日下午，由導彈驅逐艦西寧艦，導彈護衛艦濰坊艦和綜合補給艦可可西里湖艦組成的第三十三批護航編隊，圓滿完成亞丁灣護航任務載譽歸來。（圖／取自人民海軍官方微博）

▲3月25日下午，中國海軍第三十三批護航編隊，完成亞丁灣護航任務歸來。（圖／取自人民海軍官方微博）

值得注意的是，也在3月25日同日，美國太平洋艦隊「伯克級」驅逐艦麥坎貝爾號（USS McCampbell），執行通過台灣海峽執行任務 。該訊息在今天26日由我國防部證實，美國海軍也在臉書上主動釋出照片。

對於連日以來的中美海軍較勁，BBC中文網報導直接以《疫情時期的南海較勁：美軍實彈演習與中國啟用科研中心》，形容中美近期的種種舉動，並特別點出，23日美方發射導彈後，中方公布南海某海域上空展開協同反潛訓練的畫面，這件事情中「還擊美方的意味濃厚。」

該報導引述專家分析稱，「兩國都在傳達相同的訊息，就是在關注新冠肺炎疫情的同時，雙方在軍事上也都已做好充分凖備。」

▲▼美軍艦麥坎貝爾號經過台灣海峽。（圖／翻攝自U.S. Pacific Fleet臉書）

▲美軍艦麥坎貝爾號經過台灣海峽。（圖／翻攝自U.S. Pacific Fleet臉書）

時序回到3月10日，美軍麥坎貝爾號（USS McCampbell）驅逐艦過境南海，並駛進西沙群島範圍，引起中共解放軍反彈，認為美方「威脅南海和平穩定」，但美國海軍12日PO出大兵拿著攝影機和望遠鏡，監視中國前來關切的054A型護衛艦畫面，以及自家艦艇駛入南海畫面。

3月15日，美軍太平洋艦隊發布消息，隸屬第七艦隊的羅斯福號航母（ CVN 71 ）戰鬥群，與美利堅號兩棲攻擊艦再度於南海航行，並展開了聯合演訓；23日，美軍指稱，導彈驅逐艦「貝瑞」號（USS Barry）3月19日在菲律賓海執行印太安全任務時，曾發射「標凖二型」中程導彈。

23日同日，中國人民海軍在微博上發文稱，近日，南部戰區海軍航空兵某團在南海某海域上空展開協同反潛訓練。「新年開訓以來，這個飛行團嚴格按照新大綱新法規要求科學施訓，合理編配機組成員實現優勢互補，部隊反潛實戰能力得到進一步錘煉。」

▼美國海軍第七艦隊在南海發射飛彈。（圖／取自U.S. 7th Fleet）

▲▼第七艦隊在南海發射飛彈。（圖／取自U.S. 7th Fleet）

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