中美角力進逼　美射導彈後...陸海軍連發南海反潛、亞丁灣護航

▲中國海軍23日公布，南部戰區海軍航空兵某團在南海某海域上空展開協同反潛訓練。（圖／取自人民海軍官方微博）

記者陳政錄／綜合報導

新冠肺炎疫情爆發之際，中美在南海持續軍事較勁，鄰近的菲律賓海、台灣海峽，甚至遠在千里之外的亞丁灣，都成為兩強「秀肌肉」的舞台。據了解，在美軍第七艦隊於23日在臉書公告，艦隊於菲律賓海發射導彈後，中國人民海軍即發布於「南海某海域」進行反潛訓練的訊息。

最新的3月25日下午，中國人民海軍進一步發布，由導彈驅逐艦西寧艦、導彈護衛艦濰坊艦，以及綜合補給艦可可西里湖艦組成的第三十三批護航編隊，完成亞丁灣護航任務載譽歸來；亞丁灣位於葉門和索馬利亞之間的阿拉伯海域，屬於波斯灣石油輸往歐洲和北美洲的重要水路，2012年，中美關係良好時，兩國海軍還曾在該地舉行聯合反海盜演習。

▲3月25日下午，中國海軍第三十三批護航編隊，完成亞丁灣護航任務歸來。（圖／取自人民海軍官方微博）

值得注意的是，也在3月25日同日，美國太平洋艦隊「伯克級」驅逐艦麥坎貝爾號（USS McCampbell），執行通過台灣海峽執行任務 。該訊息在今天26日由我國防部證實，美國海軍也在臉書上主動釋出照片。

對於連日以來的中美海軍較勁，BBC中文網報導直接以《疫情時期的南海較勁：美軍實彈演習與中國啟用科研中心》，形容中美近期的種種舉動，並特別點出，23日美方發射導彈後，中方公布南海某海域上空展開協同反潛訓練的畫面，這件事情中「還擊美方的意味濃厚。」

該報導引述專家分析稱，「兩國都在傳達相同的訊息，就是在關注新冠肺炎疫情的同時，雙方在軍事上也都已做好充分凖備。」

▲美軍艦麥坎貝爾號經過台灣海峽。（圖／翻攝自U.S. Pacific Fleet臉書）

時序回到3月10日，美軍麥坎貝爾號（USS McCampbell）驅逐艦過境南海，並駛進西沙群島範圍，引起中共解放軍反彈，認為美方「威脅南海和平穩定」，但美國海軍12日PO出大兵拿著攝影機和望遠鏡，監視中國前來關切的054A型護衛艦畫面，以及自家艦艇駛入南海畫面。

3月15日，美軍太平洋艦隊發布消息，隸屬第七艦隊的羅斯福號航母（ CVN 71 ）戰鬥群，與美利堅號兩棲攻擊艦再度於南海航行，並展開了聯合演訓；23日，美軍指稱，導彈驅逐艦「貝瑞」號（USS Barry）3月19日在菲律賓海執行印太安全任務時，曾發射「標凖二型」中程導彈。

23日同日，中國人民海軍在微博上發文稱，近日，南部戰區海軍航空兵某團在南海某海域上空展開協同反潛訓練。「新年開訓以來，這個飛行團嚴格按照新大綱新法規要求科學施訓，合理編配機組成員實現優勢互補，部隊反潛實戰能力得到進一步錘煉。」

▼美國海軍第七艦隊在南海發射飛彈。（圖／取自U.S. 7th Fleet）

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