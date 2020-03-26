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滯留湖北台人「類包機」返台　政院：確保「上機前、飛行中、下機後」全程防護

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▲行政院院會後記者會。（圖／記者屠惠剛攝）

▲行政院院會後記者會。（圖／記者屠惠剛攝）

記者蔣婕妤／台北報導

針對因疫情滯留湖北的台灣人，海基會26日表示，已洽請中華航空協助，指定兩架次上海飛桃園的航班，讓因封城而滯留湖北的台灣人搭乘返家。行政院發言人Kolas Yotaka 26日表示，屆時我國防疫人員將會陪同，絕對會確保國人「上機前、飛行中、下機後」全程防護，同時也保護國內防疫系統。

海基會指出，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中25日指示，為讓滯留湖北當地的台灣人，採取以包機為主搭乘定時定點航班返台，海基會立即請華航協助。此指定的兩架次航班，航班號碼皆為CI504，飛行時刻表分別為3/29（日）3/30（一）各一架次，皆是19：50從上海浦東機場起飛，預計21：50抵達桃園，提供給滯留湖北當地的台灣民眾搭乘。

內政部民政司司長林清淇解26日在院會後記者會表示，外界關心的「註記」，並不是註記不能入境，而是註記旅遊史，便於防疫工作的進行，如有註記的台人需要以定期航班指定包機，也就是類包機的形式返台。

Kolas 26日院會後記者會表示，政院這邊連續兩天由副院長召集跨部會會議，與會者包含海基會、陸委會、府方代表等，前天會議確定回國形式，昨天會議確定返台細節，由交通部討論細節。

Kolas 強調，這一直是我國政府堅持防疫優先模式，海基會這次洽請華航協助，今天開始海基會受理滯留湖北國人返台事宜，國人可向海基會緊急服務專線洽詢，統一定位回到台灣，我方堅持由我國防疫人員登機，先前往去確保國人上機前、飛行中、下機後都可以獲得全程防護，也是為了防護在台國人的健康。

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