往返桃機旅客數暴跌一半　機場捷運4/6起離峰直達車「30分鐘1班」

▲受到疫情影響，桃園機場捷運3月迄今運量已減少近5成。（圖／記者黃克翔攝）

記者賴文萱／台北報導

受到新冠肺炎（COVlD-19）疫情衝擊，不僅往來桃園機場旅客減少、民眾外出意願也大幅降低，以機場聯外旅客為主的桃園機場捷運，3月迄今運量已減少近5成，其中，又以機場旅客為大宗。桃捷公司經過審慎評估，將務實調整直達車班次，自4月6至6月14日，調整以機場旅客為主的直達車班次，離峰時間直達車班距將調整為30分鐘一班。

為不影響廣大通勤族權益，上下班尖峰時間直達車仍維持15分鐘班距，從4月6日起，直達車平日早上9點至下午5點以及下午7點至晚上10點，調整班距為每30分鐘一班；假日直達車班距一律調整為30分鐘一班。

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▲桃園機場捷運直達車班次，離峰時間直達車班距，4/6-6/14將調整為30分鐘一班。（圖／資料照／機捷提供）

普通車則維持原有時刻表不變，讓搭乘桃園機場捷運通勤的旅客影響降到最低。因應疫情影響短期調整後之時刻表，桃捷公司將於3月31日前在各車站、官方網站及官方臉書粉絲團正式公告。

桃捷表示，經通盤權衡市場供需及旅客需求，決定務實調整營運量能，但防疫工作不會打折。調整直達車班距後，將加強車輛維修以及車廂清潔消毒，提供旅客更安心、安全的乘車服務。未來也將視疫情發展，持續評估旅客需求做滾動式調整，一旦疫情趨緩，將恢復原列車班表。