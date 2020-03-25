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黃國昌被罵「人渣昌」告網友勝訴　「拿喜樂島的錢」提告失敗

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▲▼高鈺婷,黃國昌,邱顯智召開「比韓國瑜還離譜！鄭宏輝的土地重劃煉金術！」。（圖／記者周宸亘攝）

▲前立委黃國昌告網友妨害名譽，結果1勝1敗。（圖為資料照／記者周宸亘攝）

記者劉昌松／台北報導

前立委黃國昌去年幫喜樂島聯盟借立院會議室，結果喜樂島用來舉行記者會質疑總統蔡英文的博士論文造假，姜姓網友到黃的臉書質疑黃「拿了多少錢？」被黃控告誹謗，台北地檢署認為姜只是對政治人物提出質疑，應受言論自由保障，處分不起訴；但是姜姓網友在另篇貼文直接罵「人渣昌」已超出合理評論，25日依公然侮辱罪嫌起訴。

2019年8月間，喜樂島在立院舉行記者會，質疑蔡英文的博士論文真假，事後被爆出喜樂島舉辦記者會的場地，是由當時擔任立委的黃國昌出面申借，引起外界質疑黃在總統論文事件中的立場，黃事後自己在臉書澄清，因接到台大教授賀德芬電話拜託而幫忙，但根本不知道借場地的用途。

▲▼賀德芬“蔡英文總統 博士論文學位說明會 陳振陽教授。（圖／記者屠惠剛攝）

▲黃國昌因受台大教授賀德芬(右)請託借場地開記者會而遭質疑。（圖為資料照／記者屠惠剛攝）

黃的這篇po文引來數百名網友回應，姜姓網友不但在這件議題上直接質疑黃「拿了多少錢？」另外，黃在同年9月，到新竹幫黨籍立委候選人站台時，批評民進黨販賣「亡國感」，姜又上黃的臉書留言罵「人渣昌」，黃分而控告姜姓網友妨害名譽。

姜姓網友到案後坦承2篇貼文都是他寫的，並稱他覺得當年黃國昌參與的太陽花學運，就是靠「亡國感」取得政治聲勢，現在卻批評「亡國感」，因此罵黃「人渣」，檢察官認為字眼已貶低他人社會評價，涉嫌公然侮辱罪；至於姜稍早錢質疑黃收喜樂島的錢，只是針對當時新聞議題上，對政治、公眾人物提出質疑，應受《憲法》言論自由保障，這部分不起訴。

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