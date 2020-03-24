替神棍工作還被軟禁…上《小明星大跟班》爆老闆欠薪98萬　她要賠30萬

▲素人上《小明星大跟班》節目說老闆是神棍，會欠員工薪水還會軟禁，結果反挨告。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者陳羿妏／台北報導

索尼國際有限公司高姓女負責人指控，素人小美於吳宗憲主持的節目《小明星大跟班》談論「我與神棍糾纏的那些日子」主題時，刻意捏造她是「神棍」，誣指公司販售化妝品萬元起跳、演講會時「假暈倒」、積欠薪水，認為此舉已經造成她及公司名譽受損，向小美求償100萬元，日前法院審理結果出爐，判小美賠30萬元為適當。

判決指出，小美2017年10月6日參與《小明星大跟班》節目錄製，談論「我與神棍糾纏的那些日子」，過程中她先是強調「這應該是說我幫神棍工作」，便開始侃侃而談，講到老闆於菜市場起家賣化妝品，「一罐精華液約16800元起跳」，還說老闆在演講會上「假昏倒」、「一本書賣19980元」、「積欠她和其他員工共98萬元的薪水」，最後更提及工作時老闆都會把員工關在一棟大樓裡，由專人送食物。

對此，高女嚴正駁斥，公司非秘密組織，化妝品更沒有高價販售，當時於演講會是因為「體力不支」，也並沒有積欠小美等其他員工薪水，以及限制他人行動自由，認為小美的說法已經造成公司和高女形象受損，要求小美給付100萬元非財產損害。

法官認為，高女在節目中曾提及「高女士」，且談論內容極具針對性，有明確提及職業、新聞報導過的內容，足以使人確定該談論主角就是高女本人，而小美已是智識成熟之人，節目中所說的「神棍」、「假昏倒」、「高價販賣化妝品」、「積欠薪水」、「軟禁」等詞，將嚴重影響高女社會評價，最終士林地院判小美賠30萬元為適當，全案可上訴。

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