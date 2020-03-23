「鴻海跑步哥」罵郭台銘是垃圾　PTT自問自答咒郭母被起訴

▲鴻海創辦人郭台銘遭黃姓網友在PTT上罵「垃圾」，提告公然侮辱。（圖為資料照／記者湯興漢攝）

記者劉昌松／台北報導

曾任鴻海工程師的黃姓男子，在網路上有個「跑步哥」的綽號，因為和鴻海有嫌隙，涉嫌在2019年10月間，用多個帳號在PTT政黑版上自po自回，罵當時退出國民黨總統候選人初選的郭台銘是垃圾，台北地檢署23日依公然侮辱罪嫌起訴黃男。

2016年間，PTT科技版上有名工程師，聲稱自己被鴻海逼退，在廠區跑給人資追，被網友取了「跑步哥」的綽號，之後有網友整理發現，這名跑步哥開始用許多分身帳號，在PTT上開始攻擊鴻海創辦人郭台銘等政治人物。

2019年9月間，郭退出原本有意角逐的國民黨總統候選人資格，10月16日起，在PTT政黑板出現「果凍怎麼都躲在女發言人後面」等文章，下方有不少網友留言，其中包括暱稱「國民黨李宗瑞」、「三重彭于晏」等帳號，分別留言「期待鍋(應為郭)媽媽駕鶴西歸」、「生出這種垃圾」。

▲郭辦發言人蔡沁瑜、劉宥彤曾代表郭台銘說明提告黑郭網友是因為不忍郭母也遭波及。（圖為資料照／記者陳家豪攝）

郭台銘不忍最敬愛的母親也遭波及，憤而向刑事局提告，檢警循線找到黃姓男子，但黃男到案否認自己是跑步哥，僅稱自己多年前在鴻海工作時受霸凌，提出的內部檢舉信卻又曝光，導致他承受極大壓力，不過他沒有上網黑郭，這些PTT帳號頂多是他過去曾向朋友借來使用，完全否認犯行。

但是檢警根據這些黑郭帳號上網IT位址，都與黃男名下的手機門號有關，認定黃男就是黑郭人士，其中包括罵郭是「垃圾」等言論，已經構成公然侮辱罪嫌，至於攻擊郭母的部分，僅屬於詛咒，並未直接或間接危害到他人安全，不構成侮辱、恐嚇等罪，因此處分不起訴。

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