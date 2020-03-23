短裙妹喝鏘搭小黃趕攤　「皮包沒錢」跳車挨告...說了3個字被起訴

▲酒醉女搭計程車趕攤，突然發現自己沒錢跳車，最後因辱罵運將三字經被起訴。（示意圖／免費圖庫pakutaso）

記者劉昌松／台北報導

20多歲女子小紀(化名)去年10月8日聚會喝酒到天亮，又跳上計程車要去其他地方趕攤，結果快到目的地才發現沒帶錢，馬上開門下車，林姓運將跟上追討車資140元，小紀連續拍打運將5、6下，結果自己重心不穩跌倒，台北地檢署調查後，認為小紀當時酒醉嚴重，無詐騙車資犯意，不過她用三字經罵運將，23日依公然侮辱罪嫌起訴。

起訴指出，事發當天早上8點多，小紀穿著短裙從台北市南京東路、林森路口搭上林姓運將駕駛的計程車，要趕去KTV跟其他朋友會和歡唱，車子往北行駛快到目的地時，小紀翻找錢包，發現自己根本沒帶錢，就趁著巷口紅燈的機會，開門下車。

▲檢察官認為被告當時的確酒醉意識不清，沒有詐騙計程車資的犯意。（示意圖／翻攝自免費圖庫Pakutaso）

林姓運將追下車，要小紀付這趟車資140元，小紀被攔下後，連續拍打林姓運將幾次，還不斷咒罵運將三字經，運將立刻打電話報警，控告小紀涉嫌詐欺等罪。

檢察官勘驗監視器、手機錄影等畫面，發現小紀當時的確酒醉的很嚴重，連要出手打人，都會自己重心不穩跌倒，額頭撞上路旁停放的機車受傷，且事後清醒了也願意賠錢5千元，只是運將開口要2萬元，差距過大，顯見事發當時應無詐騙車資犯意；而運將遭拍打並未成傷，也沒提告傷害，最後僅依公然侮辱罪起訴罵三字經的小紀。

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