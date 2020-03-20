Dcard狂砲打臉「台中白富美」！她PO照酸：香爐用OO以物易物…下場慘

▲高雄一名女子於網路論壇「Dcard」匿名發文及留言暗諷一名女子，遭提告誹謗名譽。（示意圖／取自免費圖庫pakutaso）

記者陳羿妏／高雄報導

高雄一名石姓女子2018年間向友人借用網路論壇「Dcard」帳號，她不但PO出一篇以「有人知道這群台中白富美」的文章，附上賈姓女子照片，更於留言處暗諷賈女「香爐」、「用下體以物易物」，遭到賈女提告。日前法院審理結果出爐，橋頭地院依散布文字誹謗罪，判石女拘役30日，得易科罰金3萬。

判決指出，石女在「有人知道這群台中白富美」的文章中連續留言3次暗酸賈女，「Bunny在台中名聲很臭是香爐啊，眾所皆知已經不是謠言是都市傳說了」、「名牌包其實是借的，為了把自己裝成白富美」、「太猛了...她怎麼那麼常用下體換一些自己需要的東西以物易物」，而賈女看到後發現自己變成被討論的話題，非常不悅，立即報警處理並提告。

石女於警局偵訊時遲遲不願承認，直到當庭審理時，才願坦承自己犯行；法官勘驗文章截圖、多方說詞後，認為石女隨意在網路上散佈不實言論來誹謗他人，且網路傳播速度快，當事人根本來不及澄清，就廣為人知，確實損賈女形象，衡量石女從事網拍業，月收不固定，判她拘役30日，得易科罰金3萬，全案可上訴。



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