色老闆發薪「一路塞到股溝去」　垮褲女急蹲爆哭：你給我滾出去！

▲熱炒店老闆發現金薪資時，趁女員工正在洗碗，把手伸進褲子內摸臀。（示意圖／Pixabay）

記者劉昌松／台北報導

在台北市公館商圈經營熱炒店的鍾姓男子，日前在打烊後發放現金工資時，1名穿著垮褲的20歲女員工正在洗碗，要老闆把1千元鈔票放她褲子後口袋內，沒想到鍾男竟把錢塞進女員工股溝附近，女員工嚇到蹲下爆哭，隨即站起來打鍾男巴掌怒吼：「你給我滾出去！」台北地檢署24日依性騷擾及強制猥褻罪起訴鍾男。

檢方調查，這間熱炒店習慣在每天打烊後，以現金發放當日工資，有時員工正在忙，就會直接把錢塞進員工的口袋裡去，年僅20多歲的女員工也知道老闆的習慣，因此在事發當天，她忙著洗碗，沒空拿錢，就要老闆把當天工資1千元放到她口袋裡。

▲女員工嚇到只能先蹲下閃避老闆狼爪。（示意圖／達志影像）

沒想到鍾男把被害人穿著寬鬆的垮褲拉開，拿著鈔票，一路往下「放到」被害人屁股去，被害人抬腳踢了鍾男一下說「不要這樣啦」，鍾男仍不罷手，被害人趕緊蹲下身，躲開鍾男魔爪後爆哭，隨即又站起來，甩了鍾男一巴掌：「你給我滾出去！」最後被害人獨自淚奔出店，再也沒回去上班。

鍾男辯稱自己當天喝醉了，沒有非分之想的犯意，但是檢察官根據其他員工證詞，鍾男不但追著被害人跑出店外，還不斷跟被害人道歉「對不起，妳先回去想想可以怎麼解決」，可見當時鍾男意識清楚，因此將鍾男依法起訴。

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