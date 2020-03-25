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只因沒買到口罩婦人飆罵藥劑師「垃圾」　遭提告辯稱：非針對人罵

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▲▼婦人（紅圈）不滿買不到口罩，對藥師罵「垃圾」，事後藥局貼網協尋要送她口罩 。（圖／記者陳以昇攝）

▲婦人（紅圈）不滿買不到口罩，對藥師罵「垃圾」 。（圖／記者陳以昇翻攝）

記者游宗樺／新北報導
只是被告知口罩賣完，板橋區一名婦人竟出言「垃圾」辱罵藥劑師！21日一名婦人到國慶北路一間藥局想購買口罩，藥劑師告訴她店內口罩已經售鑿，婦人不甘排隊久候卻落空，當場出言辱罵對方「垃圾」，遭罵的藥劑師認為名譽受損至派出所提告。警方經多日訪查，在24日晚間成功找到涉案婦人，經筆錄後全案依妨害名譽罪嫌偵辦。

警方調查，年約60歲的張姓婦人21日到藥局想買口罩，跟著人群排隊後，輪到她時卻被告知口罩已經賣完，張婦當場大發飆，質疑藥局為何不發號碼牌管制人群，當時藥局內的林姓藥劑師不想浪費時間跟婦人多做解釋，僅口頭告訴對方「我們的本來就沒有發放號碼牌」，不料這番回答讓張婦更為惱火，當場用台語辱罵林女「垃圾」後離去。

事發後林女一度因事務繁忙不想與其爭辯，但經過多方考量後認為張婦所言已涉及妨害個人名譽，於是到派出所提告，但由於警方尚未知道該婦人的資料，於是調閱附近監視器畫面，與訪查周邊店家找尋該名涉案婦人。林女任職的藥局也在事發隔日，在臉書粉絲團貼出監視器截圖，要民眾協尋該名婦人，強調「有人認識這位請告知，我們要送他口罩。」

經過調查後，警方於24日晚間9時許成功找到張婦，並通知她到派出所說明案情。張婦在筆錄中坦承出言辱罵藥劑師，表示當下因為買不到口罩心情不佳，才會情緒性出言罵人，但並非是針對對方辱罵，警方製作筆錄完成後，全案依妨害名譽罪將婦人函送法辦。


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