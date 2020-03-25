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5大電商抗疫推好康　暖心送物資、零門檻購物金力挺醫護

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東森購物（圖／翻攝自東森購物）

▲東森購物與新北市政府合作推出「新北專區」，並在疫情期間助小農、挺醫護，同時持續關心弱勢。（圖／翻攝東森購物）

記者洪菱鞠／台北報導

民眾為防疫減少出門，宅經濟需求大增，東森購物、momo摩天商城、PChome商店街、Yahoo奇摩超級商城及蝦皮購物等紛紛動起來，除了響應政府推動的紓困振興措施一起聯手抗疫，也在這波疫情透過捐贈物資、購物金等暖心之舉，力挺前線醫護人員。

助小農、挺醫護，同時持續關心弱勢，疫情期間，東森購物號召全體會員一起做愛心，日前推出「會員守護日」，將提撥銷售額10%作為公益金，預計投入100萬採購農產給前線醫護人員，旗下電話行銷團隊也捐贈暢銷保健品與保養品物資市值共1,216萬台幣，向國內醫護警消疫苗研發團隊與其家人致敬。

東森購物持續關心公益，將於3/27（五）攜手屏東善導書院開賣「愛心希望鳳梨」，4/10（五）則是促銷台南關廟鳳梨，之後也將針對池上黑纖米、枋山芒果、花蓮鳳林大西瓜與高雄大樹玉荷包等農特產品進行銷售，此外也與新北市政府合作推出「新北專區」，協助業者擴增線上販售通路，度過疫情帶來的衝擊。

農委會主委陳吉仲（圖／東森購物提供）

▲農委會主委陳吉仲與東森購物一起助小農、挺醫護。（圖／東森購物提供）

momo摩天商城「台北店家到你家」（圖／momo摩天商城提供）

▲momo摩天商城響應臺北市政府產業發展局「台北店家到你家」振興措施。（圖／momo摩天商城提供）

momo摩天商城、PChome商店街及Yahoo奇摩超級商城則一起響應臺北市政府產業發展局，共同推出「台北店家到你家」線上銷售專區，momo摩天商城精選超過100家北市優良特色店家，即日起至4月25日止，祭出消費滿100元可獲得最高10點、免費領取100元起抵用金，單筆滿額可現抵、買一送一等活動，購買指定店家商品，不限金額還可參加登記抽3M淨呼吸系列空氣清淨機等熱銷商品。

Yahoo奇摩超級商城集結台北50家嚴選與熱門名店，祭出名店5折起、刷卡最高回饋3000、跨店消費最高現折1000元、超贈點10倍送等好康，讓消費者輕鬆網購，也為店家業績助攻，同時成立「美食安心吃」頻道及「台灣農會安心買」專區，共同推廣台灣在地農產品，力挺在地農民。

蝦皮購物推出「醫療人員我挺你、暖心購物金感謝你」活動（圖／蝦皮購物提供）

▲為感謝第一線醫護人員辛苦付出，蝦皮購物即日起推出「醫療人員我挺你、暖心購物金感謝你」活動。（圖／蝦皮購物提供）

蝦皮購物推「安心在家上蝦皮」及「抗菌大作戰專區」，精選衛生紙巾、冷凍食品、罐頭泡麵、米麵乾糧、尿布奶粉、抗菌商品等防疫民生物資，指定商品再享滿299元超取免運，也匯集居家必備的日用品提供優惠。此外，為了替前線的醫護人員加油打氣，平台送上5,000組無門檻百元購物金，即日起至3/27，凡經合法立案之醫療機構，皆可推派一名代表登記申請。

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