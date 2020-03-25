美軍EP-3E電偵機現蹤我西南外海　反制共軍擾台意味濃

▲美國空軍EP-3E電子偵察機。（圖／路透社）



記者林銘翰／台北報導

新冠肺炎疫情延燒全球，共軍機艦仍不時擾台，今年以來已派出4次共機擾台，不僅曾越過中線挑釁，日前更是使出夜航擾台模式，增加台灣戰備壓力。觀察軍事飛行器航機的推特「飛機守望」（Aircraft Spots）25日揭露，美軍一架EP-3E電偵機今天現蹤台灣西南部海域，沿著我國外圍空域飛行。

中國大陸今年已分別於2月9日、10日、28日及3月16日，針對台灣海峽、東部外海及西南方防空識別區，進行軍機與軍艦的騷擾，其中2月9日、10日在24小時內兩度擾台，期間一次還曾一度踰越台灣海峽中線，3月16日晚間更首度派遣軍機擾台。

根據「飛機守望」（Aircraft Spots）25日指出，一架隸屬美國海軍的EP-3E電子偵察機在台灣西南海域、南中國海附近飛行，期間沿著我國外圍空域飛行，更一度在高雄外海附近繞行多次。

對此，國防部發言人史順文表示，有關台海周邊海空域，國軍運用聯合情監偵作為，均可適切掌握，妥慎因應，籲請民眾放心。

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