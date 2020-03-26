　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

桃園防疫旅館住宿1天要價3500元　居家檢疫者直喊：荷包大失血

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

▲桃園市政府協調旅館業者推出防疫旅館，但要價2500至3500元，居家檢疫者都覺得荷包大失血。（圖／翻攝自桃園旅館公會官網）

▲桃園市政府協調旅館業者推出防疫旅館，但要價2500至3500元，居家檢疫者直喊荷包大失血。（圖／翻攝自桃園旅館公會官網）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市政府協調旅館業者推出防疫旅館，以供居家檢疫者住宿，25日在市議會上，市議員黃家齊質詢時指出，市府協調的2家旅館住宿費從2500元至3500元不等，不少居家檢疫者質疑荷包大失血，希望市府協調更多旅館加入；觀旅局長楊勝評表示，觀旅局已協調桃市更多旅館業者加入防疫旅館，其中原先3500元住宿旅館已協商降至3000元。

桃園市議會25日進行觀旅局工作報告，市議員黃家齊、彭俊豪、呂淑真、劉勝全與謝美英等議員都關心防疫旅館設置情形，其中旅館業者防疫整備是否足夠也是關注焦點；黃家齊直言，有居家檢疫者抱怨居家檢疫14天被安排住進房疫旅館，但桃市2家防疫旅館分別為2500元至3500元價格，其中2500元住房已額滿，不少居家檢疫者只能選擇3500元住房，14天下來扣除補助還要2萬8千元，直喊荷包大失血。

請繼續往下閱讀...

楊勝評說，新冠肺炎疫情持續延燒，桃園市居家檢疫人數激增，觀旅局協調2家設置防疫旅館，總計有381間客房，經統計入住率約5成6，供居家隔離與檢疫者親友入住的親友安心旅館則有49旅館業者家加入，總共釋出2400間房，住宿房價從800元到1500元不等。

楊勝評強調，防疫飯店提供居家檢疫者居住，其實有一定風險，不少旅館業者怕被貼標籤，寧可加入親友安心旅館行列，防疫旅館要求比較嚴格，要有關懷及後送系統，這是旅館業者不願加入主因。此外，桃園是國門之都，來台須居家檢疫的外國人或外島國民，也會安排居入住房疫旅館，至於是否會擴大範圍，還是要看旅館業者意願。

議員郭麗華認為，返國民眾不能搭乘大眾運輸系統，只能搭乘防疫專車，只是防疫計程車搭到南部非常貴，到高雄可能要1萬2千元，所以有人規劃住在防疫旅館，若收費不高一定很受歡迎，也可解決部分旅館沒有住客的窘境。

楊勝評解釋，目前協調2家防疫旅館採取「不混居」措施，全棟由居家檢疫者入住，檢疫者入住有單獨衛浴，房價包含三餐均由專人送餐，再電話通知取餐，入住時，旅館員人員接觸到居家檢疫者僅5分鐘，減少接觸時間以降低感染風險。

►不再眷戀青春，因為我持續擁有。

【更多新聞】

►憂群聚風險！桃園慈護宮緊急取消發放4萬瓶酒精：配合中央防疫規定

►影／配合防疫作戰桃警異地辦公演練　分局長帶頭製作防疫影片

►口罩實名制2.0第二輪起跑　鄭文燦也上網：自己的口罩自己買

ET快訊
LIVE／劉真靈堂開放第2天　藝人好友、粉絲到場送最後一程
辛龍現身了　合掌沉默1分鐘「直奔愛妻劉真靈堂」
台灣下一步？「說不定得考慮真正鎖國」　醫：3天沒看到張上淳很
點這裡，留個言吧! FB Weibo
新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

他曝「男性噴香水2好處」：是不是滿加分？　女網一片反彈「甚至扣分」

健康存摺「狂跳急性陰道炎」　妹子臉綠：沒玩玩具！她一查也崩潰：啥時墮胎了

口渴「想喝飲料」...嘉義市居家檢疫男跑出門！5分鐘被逮　恐被罰100萬

必訪臺南悠活旅遊新亮點　與你一起築夢生活的竹溪水岸綠廊

挽救瀕危原民語　崑山科大族語教學幼兒園計畫開訓

藥局還是一堆人！他問卦「7元換免排隊」划得來嗎　過來人推爆…狂曝優點

大考難實行梅花座！教育部：家長避免陪考、備用試場增1倍

台灣下步？「說不定得考慮真正鎖國」　醫：3天沒看到張上淳，我也很憂心　

高鐵暫緩調薪！工會嘆：員工「衝前線防疫、擔感染風險」換一場空

兒童節連假戶外玩翻！13處國家森林遊樂區「12歲以下免費入園」

辛龍定情曲追憶劉真最美的倩影　《我就是愛》告白「最真的話留在妳耳邊」

辛龍憔悴走出靈堂　停留5小時半雙手合十快閃離開

大學生美國返台居家檢疫「開轟趴」　全棟住戶傻眼...衛生局怒批：囂張！

「N號房」主嫌趙主彬移送檢方當眾謝罪！　「謝謝你們讓我停下這惡魔人生」

吳宗憲心疼曝辛龍現狀　一想到劉真就很激動...吐最大遺憾

留美高中生返台高調瞎晃吃蚵仔煎 被質疑「沒隔離」竟回嗆：是在哭？

吳宗憲劉真4歲女兒一句「爸媽也要一起吃飯」　吳宗憲說「好」哽咽：我等於在騙她...

好想抓小鳥！對著窗外嘎嘎叫不停 喵喵特殊音效網笑翻：好像機關槍

稱霸生意人心中首選！被推爆的貨車界霸主誠心推薦

台中一中街餅店「$30」就吃到　17年不漲價！蔥油餅對折比臉大

他曝「男性噴香水2好處」：是不是滿加分？　女網一片反彈「甚至扣分」

健康存摺「狂跳急性陰道炎」　妹子臉綠：沒玩玩具！她一查也崩潰：啥時墮胎了

口渴「想喝飲料」...嘉義市居家檢疫男跑出門！5分鐘被逮　恐被罰100萬

必訪臺南悠活旅遊新亮點　與你一起築夢生活的竹溪水岸綠廊

挽救瀕危原民語　崑山科大族語教學幼兒園計畫開訓

藥局還是一堆人！他問卦「7元換免排隊」划得來嗎　過來人推爆…狂曝優點

大考難實行梅花座！教育部：家長避免陪考、備用試場增1倍

台灣下步？「說不定得考慮真正鎖國」　醫：3天沒看到張上淳，我也很憂心　

高鐵暫緩調薪！工會嘆：員工「衝前線防疫、擔感染風險」換一場空

兒童節連假戶外玩翻！13處國家森林遊樂區「12歲以下免費入園」

韓國瑜夫婦告媒體人　張雅琴出庭：雲林媒體被雲林女兒、女婿提告「非常悲催」

野柳公園變空城！2外國妞「爽搭帳篷」　業者嘆：人來就好！空間夠不干涉

LIVE／劉真靈堂開放第2天！　藝人好友、粉絲到場悲慟送最後一程

他曝「男性噴香水2好處」：是不是滿加分？　女網一片反彈「甚至扣分」

紅襪簽下前紅雀「問題仔」　將與林子偉競爭

疫情隔離想念籃球　楊恩：這段時間讓我更珍惜NBA

「蔡英文有無我特質」　陳建仁：她會給賴清德新階段使命

東奧延期釀816億額外支出　日媒：可能明年7/23開幕

堅持不換人支援！三總護理師「濕身照」曝光　3天使舉動暖哭網：有你們真好

梅根怕新冠肺炎「禁止」哈利出遠門...包括返英探望染疫父親查爾斯

隆成巨乳後男客狂上門！ 她在門口貼靈符求...保佑卻招來淒慘後果

生活熱門新聞

「全台有雨大降溫」變天時間曝　一張圖看雨怎下

台灣封城　指揮中心：2條件啟動

又有縣市破蛋！西半部唯一淨土曝　全台235例分布出爐

案192返國前就發病遭轟　姊姊貼診斷書還原真相

788家藥局明起「成人口罩增售300片」

百人集會停辦可結婚？陳時中：結婚只有2人

「壓平曲線」台灣公衛站穩世界舞台　醫曝3致勝關鍵

中保要員工吃自家便當止血　副總PO菜色反擊

台是否封城　陳時中：準備已就位

自責消失記者會！他揭露陳時中「霸氣喊話」

鋒面變天下一波猛降10℃　濕冷探14℃

台灣下一步？　醫：說不定得考慮真正鎖國

台灣本土茶葉萃取物將抑制新冠肺炎病毒

快訊／統一發票1、2月中獎號碼！　

更多熱門

相關新聞

防疫手機建功！他返國後「朋友家過夜」被抓到

防疫手機建功！他返國後「朋友家過夜」被抓到

因應新冠肺炎疫情，政府持續全力防疫，員林警分局再次接獲電子監控防疫專用手機發報得知，居住在大村的賴姓男子為居家檢疫對象，3月22 日入境後隨即失聯，立即調派村上派出所員警前往查察，經查賴男到友人家過夜，手機也沒電關機，但賴男仍違反居家檢疫規定，最重將開罰100萬元。

侯友宜：雙北是生命共同體　感謝柯文哲專業

侯友宜：雙北是生命共同體　感謝柯文哲專業

柯文哲定調防疫基礎：資源共享、政策一致

柯文哲定調防疫基礎：資源共享、政策一致

油價連五降！專家估下周汽油零售價再降0.8元

油價連五降！專家估下周汽油零售價再降0.8元

日本聖火交接團　有人確診新冠肺炎

日本聖火交接團　有人確診新冠肺炎

關鍵字：

新冠肺炎防疫旅館議員質詢台灣防疫

讀者迴響

發燒話題

武漢肺炎 劉真 捷運環狀線 口罩 蔡阿嘎 韓國瑜 WHO 尹衍樑 想見你 Kobe 王令麟 眼霜 反送中 唇筆 黃寶慧 地震 台北捷運廣告刊登 香港 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 郭台銘 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

大導演公開父女亂倫「裸照始末」

WHO譚德塞：待在家，不能消除流行病

劉真奠儀去向…給4歲女兒當學費！吳宗憲：有阿伯在啊

「全台有雨大降溫」變天時間曝　一張圖看雨怎下

高中留學生返台趴趴走　高調吃蚵仔煎

辛龍消失3天首度發文了！

錢櫃好樂迪不配合　侯友宜：有確診生意就不用做了

劉真爆沒健保「辛龍要扛千萬醫藥費」！署長親揭真相

白癡公主拍片認「3部位整型」！粉絲爆氣退追

快訊／「嘉義阿皇」闖民宅猛砍！他肚破腸流倒地

N號房趙主彬：性奴隸裡有女偶像

劉沛不用與美根分開了「非常感謝台灣」

台灣封城　指揮中心：2條件啟動

「WHO譚德塞下台」　連署50萬人達標

又有縣市破蛋！西半部唯一淨土曝　全台235例分布出爐

更多

最夯影音

更多
辛龍定情曲追憶劉真最美的倩影　《我就是愛》告白「最真的話留在妳耳邊」

辛龍定情曲追憶劉真最美的倩影　《我就是愛》告白「最真的話留在妳耳邊」
辛龍憔悴走出靈堂　停留5小時半雙手合十快閃離開

辛龍憔悴走出靈堂　停留5小時半雙手合十快閃離開

大學生美國返台居家檢疫「開轟趴」　全棟住戶傻眼...衛生局怒批：囂張！

大學生美國返台居家檢疫「開轟趴」　全棟住戶傻眼...衛生局怒批：囂張！

「N號房」主嫌趙主彬移送檢方當眾謝罪！　「謝謝你們讓我停下這惡魔人生」

「N號房」主嫌趙主彬移送檢方當眾謝罪！　「謝謝你們讓我停下這惡魔人生」

吳宗憲心疼曝辛龍現狀　一想到劉真就很激動...吐最大遺憾

吳宗憲心疼曝辛龍現狀　一想到劉真就很激動...吐最大遺憾

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面