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運動員免疫力更好？　復旦體育教授：在肺炎之前跟普通人一樣

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▲▼跑,運動。（圖／取自免費圖庫pixabay）

▲在新冠病毒威脅之前，運動員免疫力與常人無異，甚至可能染疫風險更高。（圖／取自免費圖庫pixabay）

記者陳政錄／綜合報導

NBA、MLB甚至義甲、西甲等職業運動聯賽球星紛傳確診後，近期人們對運動員「免疫力應該比較強」的刻板印象廣受討論。對此，上海復旦大學體育教學部副教授楊至剛在近日發表的文章中強調，病毒不分人種、類型，且「優秀運動員的免疫力並沒有我們想像中的那麼好」，甚至可能因過度訓練，增加呼吸系統疾病的風險。

據《澎湃新聞》報導刊載楊至剛的署名科普文章，他表示，長期以來，很多人會對運動員有著這樣一個認識，「那就是認為運動員身體好，具有良好的體能以及強大的免疫力，有著金剛不壞、抵抗病魔的身軀」，但是隨疫情在全球蔓延，世界各地頂尖運動員也開始被新型冠狀病毒所侵犯。

▲NBA停賽。（圖／達志影像／美聯社）

▲新冠肺炎疫情造成NBA等國際職業運動聯賽停賽。（圖／達志影像／美聯社）

事實上，繼NBA球星戈貝爾、杜蘭特，NFL、MLB和義甲聯賽多名球員確診後，有中國大陸醫學團隊的研究表明，運動員訓練後，身體機能消耗會造成免疫力在一定期間內下降，產生「開窗期。」

楊至剛進一步指出，在一些情況下，運動員的免疫能力並沒有我們想像的那麼強大，甚至可能還會低於普通人。他說，在運動員所有患病比例中，呼吸系統的疾病其實是一直居高不下的，譬如2016年的里約奧運會，在運動員所得292種疾病中，就有47%的疾病影響到呼吸系統。

他解釋，在大量負荷運動後，3-72小時內，身體處於「開窗期」，免疫功能在基礎值以下，處於紊亂期，容易受到病毒的感染；同時，運動時間長、累計時間過多的大運動量訓練，如耐力訓練，同樣會造成免疫力降低，NK細胞（自然殺傷細胞）的絕對數量、百分比以及免疫球蛋白（IgA、IgG、IgM）下降。

▲▼不同運動負荷對運動員上呼吸道感染的影響圖表。（圖／取自澎湃新聞）

▲不同運動負荷對運動員上呼吸道感染的影響圖表。（圖／取自澎湃新聞、楊至剛文章）

楊志剛舉例，精英游泳運動員，訓練負荷增加10%，就會導致上呼吸道感染的機率上升10%，另外有研究顯示，馬拉松運動員在跑後的1.5小時內，NK細胞活性下降了30.7%。他補充，還有流汗、肌膚的接觸、通氣量增加、比賽的頻繁、比賽地運動員的聚集、防護知識的欠缺、睡眠不足等，都可能影響運動員的免疫力。

因此，他提到，優秀運動員的免疫力並沒有我們想像中的那麼好，面對新型冠狀病毒，所有人都是易感人群，運動員其實和正常人一樣，甚至在大運動負荷後以及眾多感染因素下，還會比普通人更加易感，建議除在訓練時多注重防疫，還應循序漸進。

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▲新冠肺炎(COVID-19)防護路線圖。（圖／黃麒文 製作）

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