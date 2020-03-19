每天都有人在瘋搶　防疫小物賣到缺貨再開預購

▲從疫情開始迄今，東森購物站上口罩套銷售業績成長3～4倍。（圖／翻攝自東購森物）

記者洪菱鞠／台北報導

台灣新冠肺炎確診病例截至19日已累積108例，民眾因過度擔憂疫情，各大賣場、電商通路再度引爆搶購潮，包括衛生紙、泡麵、罐頭、水等幾乎被掃光，除了瘋搶民生必需品，口罩夾、口罩護套這類防疫周邊小物也再飆升，最搶手的口罩套更是平均每天熱銷近千件。

疫情激發民眾預期及防疫心理，在口罩使用數量有限情況下，不少人會多加一層口罩套來延長口罩壽命，東森購物表示，從疫情開始迄今，口罩套銷售業績成長3～4倍，雖然全部都是手工，工廠每日也限量趕製，但目前供貨還算充足，尚無缺貨問題。

近幾日因國內確診激增，讓口罩套買氣再飆高。博客來觀察，站上熱搜關鍵字仍是「口罩」蟬聯冠軍，口罩套買氣平均每天熱銷近千件，近2、3天銷量較上週成長大約5倍，一直是全館即時榜前5名，賣到缺貨又再開預購，而19日則是由口罩夾衝上即時榜第1名。

▲口罩減壓護套、口罩收納夾等防疫周邊小物也很熱賣。（圖／生活市集提供）

生活市集則表示，疫情在台灣爆發至今已近兩個月，消費者選購防疫物資已從基礎商品進階到周邊小物，例如能舒緩口罩久戴造成耳朵不適的口罩減壓護套，3月迄今銷量較前月同期成長近4倍，其中台灣製造的專利減壓口罩護套最夯，已熱銷逾3000組。

另外，方便收納口罩、且體積不佔空間的口罩夾，近一周整體詢問度較前周大幅成長7倍，成為近期話題新品，一款使用環保PP材質製作的「便攜帶造型口罩收納夾」，外型作摺疊設計，可避免口罩直接接觸並能阻隔灰塵，還可以酒精消毒，上架甫一周即售出逾200個，後勢看好。