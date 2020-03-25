「解密狡猾新冠肺炎病毒」　潘烈文：前一周唾液感染力超強！

▲新冠肺炎醫療小組插管敢死隊，最擔心一周內病情惡化患者，傳染力極高。（圖／翻攝 澎湃新聞）

記者任以芳／綜合報導

目前世界各國都在破解新冠肺炎（COVlD-19）病毒，根據大陸澎湃新聞消息指出，北京疾控中心、香港大學的研究團隊在頂級醫學期刊《柳葉刀-傳染病》發表一篇最新通訊文章，「患者唾液第一周痰液病毒載量非常高」，才會造成迅速傳染的主因之一。

▲北京疾控中心、香港大學的研究團隊在頂級醫學期刊《柳葉刀-傳染病》發表最新通訊文章。（圖／翻攝The Lancet Infectious Disease）

該研究的作者有香港大學公共衛生學院教授潘烈文、北京疾控中心王全義，其中，潘烈文是新興病毒領域的專家。根據香港大學官網介紹，他對核糖核酸病毒的生物學、傳染病的分子診斷方式都有深入研究，主要專長為流感病毒和冠狀病毒。2003年，SARS暴發，潘烈文是最早發現非典型肺炎由一種新型冠狀病毒引起，也是最先破解首個非典型肺炎冠狀病毒序列的學者之一。

潘烈文最新研究指出，病毒肺炎患者的唾液病毒載量，在症狀出現後的第一周最高，之後隨時間下降。與嚴重急性呼吸綜合征（SARS）不同。新冠肺炎患者在初期具有最高的病毒載量，可以加以證明，新冠肺炎快速傳播的特性。

▲該報告指出，新冠肺炎患者前一周，唾液感染力最強。（圖／翻攝 美國FDA官網）

該報告收集了82名不同感染階段確診患者，以及不同類型的臨床樣本病毒載量。作者指出，1/3新冠肺炎患者的口咽深處的唾液樣本在20天或更長時間內，依然有檢測到病毒RNA，儘管其抗新冠病毒表面和內部蛋白的抗體已經形成。病毒峰值載量與年齡呈正相關，血清抗體水準與臨床嚴重程度無關。

該研究也指出，大多數患者在症狀出現後第10天或10天後出現抗體反應，這個發現也強調了對高風險個體嚴格控制感染和早期使用有效抗病毒藥物的重要性。