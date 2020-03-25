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防疫囤貨隱藏版商品瞬間熱賣　電商爆單買氣等同雙11

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▲▼賣場,家樂福,搶購,掃貨,物資,囤貨。（圖／ETtoday攝）

▲疫情引發民生物資囤貨潮，大多數把搶購重點放在食品上，有一部分則是不忘把冰櫃、廚具買起來。（圖／ETtoday攝）

記者洪菱鞠／台北報導

國內新冠肺炎確診案例激增，隨之引發民生物資囤貨潮，光是18日一天，不少電商通路的訂單量爆炸性增長，其中有業者觀察到當天買氣幾乎等同於雙11檔期的每日平均值，相當驚人。這波採購除了帶動衛生紙、泡麵、罐頭等爆單，冰櫃、廚具等也默默熱賣，成了意想不到的隱藏版搶購黑馬。

根據東森購物統計，此波囤貨潮業績明顯成長，衛生紙業績成長5～6倍、米麵類產品也成長2倍，不過觀察1～3月防疫商品銷售以保健食品、食品、生活用品與3C家電4大類為主，保健食品業績與去年相比成長達32%，熱銷前5名分別為華陀鴕鳥龜鹿精、妍美会高純度褐藻糖膠囊、送愛到部落蒲公英衛生紙、東森金巧撕廚房紙巾、飛鴕漢方精萃關鍵活力特別回饋組。

台灣樂天市場指出，18日當天站上生鮮與冷凍食品的銷售量即較17日成長約3倍，泡麵、料理包、零食等存放期限更長的商品漲幅更高達近4倍，買氣幾乎等同於雙11檔期的每日平均值，每張購買食品的訂單平均花費約1,200～1,600元。同時也發現，截至目前為止，鍋碗瓢盆等廚具和微波爐、烤箱、氣炸鍋、舒肥機等廚電的瀏覽量默默爬升了30%、訂單方面也有28%的小幅度增長，可見民眾除了囤積民生物資外，也紛紛準備好以在家開火的方式與疫情長期抗戰。

friDay購物觀察，除了民生用品狂賣，冰櫃也成了另一個「異軍突起」瞬間熱銷的最有趣商品，16日開始銷售曲線瞬間升高，19日單日銷量達近50台，較前一週同期成長超過40倍，推測不少民眾大量搶購的食材物資量已超過自家冰箱容量，因此再添購冰櫃備用。

Yahoo奇摩購物中心公布最新Top10民生熱銷榜，依序是：泡麵/拌麵/麵條、罐頭、衛生紙、零食、立體口罩（非醫療型）、米、調理包、水、沖泡飲品、保久乳。民眾因擔心疫情擴大帶動購買和補給潮，其中居家防疫備糧搶佔8席，不過也發現到榜單外的隱藏版黑馬「咖啡」，包含咖啡豆、二合一咖啡、罐裝咖啡等對比去年同期銷量成長10倍，其中星巴克STARBUCKS黃金烘焙綜合咖啡豆銷量更成長16.6倍，對於咖啡控來說，搶購物資也不能少了每日必備的心靈糧食。

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