網購訂單一天內暴增掃光衛生紙、泡麵　暫停部分商品24hr到貨

▲民眾擔憂疫情，電商通路18日也出現訂單暴增，衛生紙、泡麵等被掃空。（圖／翻攝自東森購物網）

記者洪菱鞠／台北報導

台灣新冠確診病例19日再新增8例，瞬間飆破100例，讓許多民眾相當擔憂，18日晚間各大賣場湧現滿滿人潮，再度出現民生物資搶購潮，電商通路也從午休時間開始訂單暴增，衛生紙、泡麵、罐頭、水、沖泡飲品、白米等銷量都在24小時內激增，有的已缺貨，有的則是將熱銷商品轉為預購，由於訂單大量湧入，其中有平台業者一時無法負荷，表示近期暫時停止部分商品的24小時到貨服務。

疫情激發民眾預期心理，部分消費者對民生必需品的需求激增，東森購物近兩日買氣明顯提升，業者從站內數據觀察到，衛生紙約成長5～6倍、飲料/水成長1倍、米/麵成長2倍，目前飲料、水、米等商品仍貨量充足，反倒是衛生紙與泡麵這兩大類銷售相當熱門，幾乎銷售一空，已持續追貨中。

Yahoo奇摩購物中心表示，18日訂單量單日增加近3成，許多上班族趁午休時間採購24小時商品、民生用品，更促動12點至13點間訂單暴增近7成；盤點平台熱銷Top3美食，依序是「統一肉燥麵」、「海製麵所曾拌麵香蔥椒麻口味」、「農心辛拉麵」，衛生紙則以箱購表現最好，熱銷Top3分別為「倍潔雅細緻柔感抽取式衛生紙」、「春風抽取式衛生紙」、「五月花新柔韌抽取衛生紙」。因市場需求量大增，目前供貨廠商也在盤點貨量、積極供貨中。

▲不知道疫情什麼時候結束後，民眾瘋搶民生物資情形再度上演。（上圖／網友提供、下圖／翻攝自momo購物網）

PChome 24h購物站上泡麵、快煮麵、罐頭、衛生紙等銷量，較去年同期成長6～15倍，且帶動紙巾、洗衣精、乾洗手等銷售持續成長，需求相當驚人，其他快速消費品如衛生棉、尿布、餐廚用品及寵物用品等也有大幅增長，不過業者強調站上相關商品將持續供應無虞，合作廠商供應鏈亦維持供貨水準，希望大眾勿過度驚慌，而為因應近期至今日訂單大量湧入造成短時間的倉儲及物流訂單巨量情況，將暫時停止部分商品類別24小時到貨服務。

momo購物網也發現民生用品、食品買氣有變熱絡，站上缺貨商品都在陸續補貨中。博客來則指出，18日晚間開始，口罩、衛生紙、泡麵、中衛口罩、 switch等關鍵字搜尋量衝上熱搜榜前5名，多款泡麵、衛生紙、調理包更是被搶購一空，另外像快煮麵、白米、罐頭買氣也飆升，民生用品全面攻占全館即時榜，僅管缺貨商品已在補貨中，但業者也坦言，補貨速度跟不上民眾掃貨速度，將會呈現暫時短缺的現象。

生活市集觀察，如衛生紙、泡麵、即食料理，本就是站上的明星熱銷品類，18日單日詢問度皆呈現翻倍成長，其中衛生紙更湧現搶購潮，甚至出現某品牌一天銷量就較前周同期暴增70倍，另外，疫情期間消費者減少出門，進而減低外食機率，泡麵、水餃等即食商品單日業績也較前周同期增加近3～4倍，但目前都還是可以快速出貨，只有部分即食商品以及熱賣的民生快消品，如自有品牌衛生紙、紫外線USB口罩消毒袋、口罩收納夾等轉為預購方案，協助廠商端能有效處理龐大出貨量。