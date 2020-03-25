統測遇居家隔離、檢疫　考生可「補考」20考試群類皆有AB卷

▲因應新冠肺炎疫情，今年四技二專統測將提供居家隔離或檢疫的考生「補考」。（圖／記者林敬旻攝）

記者崔至雲／台北報導

因應新冠肺炎疫情，國中會考首度研擬二次考試方案。技專校院入學測驗中心執行長林尚平今（25日）表示，統測准考證於今日寄發，考試日期維持5月2至3日舉行，但因應疫情，將提供居家隔離或檢疫的考生「補考」，但補考日期目前尚未確定，確定時程後會盡快公布。

根據統計，今年四技二專有95,135人報考；二技有7,961人報考，但因疫情影響，有許多考師需要居家隔離、檢疫。林尚平說明，今年統測將比照國中會考，有補考機制，各考試群類的共同科目及專業科目都將有A、B卷。

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至於補考時程會安排在何時？林尚平表示，統測有20個考試群類，每個考試群皆須考國文、英文、數學等3科共同科目及2科專業科目，因此考試時程目前還無法做確認，但將待5月確定受影響人數、且評算補考生「最快能應考時間」後，盡速舉行。

另，林尚平也說明，試場將做到消毒與通風等作業，敬請考生做好個人平時衛生及清潔，並於考試當日配合量測體溫等防疫措施；同時為配合防疫措施，考試當日強烈建議考生配戴口罩，並呼籲考生親友避免進入各考分區，以共同守護考生的健。

