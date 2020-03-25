電子圍籬2.0擴及屏東　50套「屏安手環」緊箍居家檢疫者

▲屏東縣長潘孟安慰問屏東市公所第一線防疫人員，致贈「屏安手環」 。（圖／記者陳崑福翻攝，以下同）

記者陳崑福／屏東報導

新冠肺炎疫情持續延燒，屏東縣確診病例3位，屏東縣居家檢疫人數688人，其中屏東市就佔234人，造成擔任第一線防疫工作的基層民政人員沈重壓力，縣長潘孟安24日特別到屏東市北一區聯合服務中心感謝、慰問村里長、村里幹事的辛勞，幫他們加油打氣。

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▲▼潘孟安致贈市公所「屏安手環」、潘孟安與智慧時尚創辦人張育銓。

而為了減輕第一線防疫工作人員壓力，縣府也將智慧時尚公司致贈的50套「屏安手環」贈予屏東市公所，該屏安手環功能可彌補防疫手機功能之不足，輔助加強追蹤關懷居家檢疫民眾，減少村里長及村里幹事防疫工作量。在此之前，全國第一批50套已於24日捐贈雲林斗南率先使用。

潘縣長提醒接受居家檢疫民眾應配合防疫規定，不要任意趴趴走，並強調縣府已做好相關防疫措施，呼籲縣民勿需恐慌、搶購物資。

縣長潘孟安表示，全縣迄今有3位確診案例，都是從國外旅遊回國的境外移入個案，第一時間已被防疫單位阻絕並收置負壓隔離病房，由於最近從國外經商、就學與旅遊的民眾陸續返國，預料居家檢疫人數激增，更需要全民共同努力，人人做好自主管理，並配合各項防疫措施，才能共保大家的健康。

他並打電話給目前已居家隔離8天的張小姐，感謝她配合政府防疫規定，並提醒若有需要送餐服務、垃圾清運等，基層防疫人員會給予全力協助，大家一起做好防疫工作，保護自己，也讓家人安心、社區放心。

縣府指出，需要居家隔離或居家檢疫的民眾，14天內要落實自我保健措施，不要任意趴趴走，造成基層民政人員負擔，也增加防疫的困難度，需要「關懷包」及「屏安手環」的居家隔離檢、檢疫者可踴躍索取，縣府會全心全力做好防疫工作，讓屏東成為安心生活的健康城市，呼籲大家一起為防疫工作盡心盡力，共同為大家的健康加油。

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