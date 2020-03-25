防疫無國界治安無漏洞　安南警加強移工聚集場所查察檢疫趴趴走

▲台南市警三分局鑑於轄內居住活動之外籍移工人數眾多，晚間針對轄內移工聚集活動之KTV、小吃部等治安重點規劃執行臨檢，防堵防疫缺口。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市警三分局鑑於轄內居住活動之外籍移工人數眾多，於3月24日晚間針對轄內移工聚集活動之KTV、小吃部等治安重點規劃執行臨檢，除對現場人員實施檢查外，並進行多語防疫宣導，以防堵任何可能存在的防疫缺口。

警方說，國內近期「新冠肺炎」（COVID-19）疫情升溫，惟居家檢疫民眾違法到處趴趴走之案例仍時有所聞，甚至出入易相互傳染的密閉空間場所，增加社區感染風險，而在台居留的外籍移工因語言隔閡、宗教文化及生活習慣之差異，極易成為國內防疫盲點，危及政府防疫作為。

據內政部移民署統計，台南市現有外籍移工5萬多人，其中安南區因地理位置居中，且臨近南部科學園區、台南科工區等工業區，成為台南市外籍移工居住、活動的主要區域，登記居留於安南區的移工就有8千餘人，許多東南亞外籍商店、KTV、小吃部等營業場所因應而生，成為移工的主要聚集處所，每到夜晚或假日往往吸引眾多移工消費、娛樂。因應目前國內「新冠肺炎」（COVID-19）日趨嚴峻的疫情，外籍移工不僅是國際移動人口，而且因為語言隔閡及生活習慣差異，極易成為國內防疫工作的盲點。

為防堵任何可能存在的防疫缺口，內政部警政署已於日前將警用資訊系統與衛福部疫管署居家隔離、居家檢疫資料完成介接，警察人員可於勤務中運用警用M-Police行動電腦，透過身分證、護照及居留證號碼查詢，即時檢核是否為居家檢疫或隔離對象，俾採取必要防護措施及通報衛生機關處置。

「防疫無國界，治安無漏洞」，警三分局配合政府防疫作為，加強轄內移工聚集活動之KTV、小吃部等治安重點臨檢，維護治安同時執行防疫工作，除對現場人員實施檢查，並提供勞動部印製之越、泰、印、英文版之防疫文宣，宣導外籍移工共同配合防疫作為。同時為避免員警遭感染風險，所有執勤人員均律定全程配戴護目鏡、口罩、橡膠手套等防護裝備，並於執勤完畢後，立即以稀釋酒精清潔手部及執勤裝備，達到自我防疫要求。

鑑於國內「新冠肺炎」疫情嚴峻，台南市政府近期推動防疫更升級措施，其中「臨檢追查居家檢疫對象」亦列為重點執行項目之一。黃偉哲市長一再強調「守護國人健康，你我有責」，呼籲全體市民共體時艱，配合政府防疫措施，共同努力，讓我們一起平安渡過疫情侵襲。

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