捐贈醫療物資、推動技術合作　陸助82國對抗新冠疫情

▲ 中國大陸派遣醫療團隊前往義大利。（圖／翻攝央視新聞）

記者曾俊豪／綜合報導

隨著境內疫情緩解，中國大陸逐步向世界各國伸出援手，協助對抗新冠肺炎。官方統計，迄今已向82個國家和世界衛生組織、非盟提供援助，包含捐贈檢測試劑、口罩與防護衣等醫療物資，推動醫療技術合作。以義大利為例，迄今中方已派遣兩批醫療專家組前往當地支援。

中國大陸外交部發言人耿爽20日指出，「中國不會忘記，在新冠肺炎疫情最嚴重的時候，國際社會對中國提供的政治支持和物資捐助。當前，中國也在向遭受疫情的國家伸出援助之手。」

他表示，目前援助共分成三方面，首先是政府間援助，中國政府已經宣佈向82個國家和世界衛生組織、非盟提供援助，包括檢測試劑、口罩、防護服等，其中多批援助物資已經送達受援方。第二是醫療技術合作，與世界各國分享中國的診療方案，並跟很多國家和國際組織舉行衛生專家視頻會議，向伊朗、伊拉克和意大利派遣醫療專家組。

耿爽提到，此外，還有地方政府援助，中國有關地方政府已經向韓國、日本、意大利等國的城市捐贈了物資。最後，則是民間力量，中國的很多企業和民間機構已經開始為有關國家提供捐贈。

▲杭州公車更改外觀，為義大利加油。（圖／翻攝新華社）

他還以南韓為例，作為首批對華捐助抗疫物資數量最多的國家之一，在南韓疫情趨於嚴重後，中國政府向韓國援助口罩、防護服等醫療物資，20多個地方政府通過國際友城渠道向首爾、大邱、慶尚北道等地捐贈口罩、防護服、護目鏡、檢測試劑、測溫儀等物資。

另外，像是巴基斯坦，耿爽介紹，在中國醫療物資最緊缺的那段時間，巴基斯坦於2月1日派遣運輸專機抵達中國，送來寶貴的醫療物資。如今當地傳出疫情，，中國政府也第一時間援助檢測試劑、口罩、防護服等物資，並積極支持巴方建設隔離醫院。中國有關省市也向伊斯蘭堡市、卡拉奇市捐贈了口罩。

最後，則是疫情嚴重的義大利，他們為中國抗擊疫情提供政治聲援以及物質支持。耿爽說，義大利疫情嚴重後，中國政府和多個地方政府都援助醫療物資，「我們已經派出了兩批醫療專家組，即將派出第三批，中國絲路基金決定向義大利民事保護局和倫巴第大區政府捐贈2萬只N95口罩、2萬人份檢測試劑，第一批物資已經運抵義大利。」

▲醫務人員在防護衣寫下「義大利加油」。（圖／翻攝央視新聞）