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開罰違反隔離與檢疫硬起來！桃園市30天↓7天　未繳清即強制執行

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▲針對新冠肺炎疫情延燒，桃園地檢署25日召開「防疫小組首長會議」，會中依據衛福部公告，凡違反隔離與居家檢疫者被開罰者，罰鍰履行其需在7日內繳清。（圖／記者沈繼昌攝）

▲針對新冠肺炎疫情延燒，桃園地檢署25日召開「防疫小組首長會議」，會中依據衛福部公告，凡違反隔離與居家檢疫者被開罰者，罰鍰履行其需在7日內繳清。（圖／記者沈繼昌攝）

記者沈繼昌／桃園報導

鑒於新冠肺炎疫情全球快速蔓延，桃園地檢署25日邀集市府衛生局、警察局、移民署等單位召開「防疫小組首長會議」，其中針對違反隔離、居家檢疫規定被開罰者，其罰鍰期將30天縮短為7日，也就是說，違規者若未在規定期限內繳清罰鍰則逕送行政執行署強制執行，以收嚇阻效用。

這項「防疫小組首長會議」在桃檢舉行，由桃園市副市長李憲明與檢察長王俊力共同主持，邀請市府衛生局、民政局、法務局、警察局、桃園市調處、航警局、行政執行署桃園分署、財政部關務署台北關、移民署國境事務大隊、移民署北區事務大隊桃園專勤隊、海巡署北分署第八岸巡隊、海巡署偵防分署桃園查緝隊等機關首長與會。

請繼續往下閱讀...

會中達成多項共識，包括簡化縮短防疫作業流程，因應衛福部於3月20日公告「違反傳染病防治法第48條第1項規定隔離措施、第58條第1項第2款及第4款規定所為之檢疫措施案件裁罰基準」，對違反隔離及檢疫規定者，易形成防疫漏洞，各機關需強化查處與執行效能，展現執法魄力落實中央各項防疫措施及規定，將罰鍰履行期間縮短為7日，若違反防疫規定又未在規定時期內繳清罰鍰者，逕送行政執行署強制執行。

據桃園市衛生局與行政執行署桃園分署統計，截至25日為止，桃園市衛生局對於違反防疫措施者已裁罰28件（本國籍26件、非本國籍2件），尚未裁罰有11件，對於散佈謠言而違反社會秩序維護法移請桃園地方法院裁罰有4件，但目前僅5件繳清罰鍰、2件分期繳納，其餘則尚未逾限繳納期限無法移送行政執行，對違反社會秩序法案件尚未裁罰，本次會議即針對上述情形研議妥速處理方案。

此外，為確保短期停留外籍人士裁罰案件得以順利執行，行政執行署桃園分署提供具體建議，對於如有煽動民眾搶購囤積物資情事，另組成聯合查緝小組積極查緝，如涉及刑事責任，將迅速移送地檢署偵辦，如涉及違反行政罰部分，則立即移請權責機關儘速依法裁處。

檢察長王俊力強調，國內境外移入武漢肺炎確診個案數快速攀升，疫情日趨嚴峻，有賴全民建立正確防疫觀念，共同配合中央防疫政策規定，才能避免疫情擴散，對少數恣意違反防疫規定者，地檢署與相關防疫網絡緊密聯繫並通力合作，以強化各項查處與執行效能。

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