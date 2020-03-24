持續在地深耕　嘉藥USR計畫全數通過

▲嘉南藥理大學申請教育部第二期 (2020-2022年度) 大學社會責任實踐（USR）萌芽型計畫，3件申請案全數通過。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

嘉南藥理大學申請教育部第2期 (2020-2022年度) 大學社會責任實踐（USR）萌芽型計畫，3件申請案全數通過，在既有產學合作基礎上，嘉藥持續深化社區營造鏈結，從在地需求出發，透過人文關懷與協助，解決區域問題，據以作為推動USR 的政策理念。

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嘉藥以「樂活創新服務」為目標，自2018年度起便投入USR計畫，強調在地特色與社區需求，第一期 (2018-2019年度)「樂活官田菱香之采菱巡鄉」USR種子型計畫，除了要形塑官田文化與產業的獨特性並創新產品差異化外，同時推動銀髮族健康自主管理，深化在地鏈結，營造樂活社區，2019年度更依據官田示範點成功經驗，進行活動複製，水平擴散為目標，前進至其他地區。

本期USR計畫前進至台南市關廟區、安南區及高雄市阿蓮區等3個地區，進行經驗傳承與技術轉移，啟發師生參與創新，培植新的服務團員，計畫分別是：結合嘉藥休閒學院及民生學院，聚焦在地農產品的創新與推廣的台南市關廟區之「濃濃香洋風，再造關廟情」、專注於在地人口老化，社區活力再造的議題，由嘉藥人資學院與民生學院合作的高雄市阿蓮區之「營造Alia(e)n 宜居地」，及由嘉藥環境學院與休閒學院攜手，鎖定在地生態維護及產業效益升級等訴求的台南市安南區「永續安南環境生態與綠色產業」，除延續在地關懷的執行策略，在嘉藥研究發展處的整合下，更結合嘉藥5大學院特色優勢以強化區域產學鏈結。

嘉藥校長楊朝成指出，投入地方創生與深化在地鏈結是嘉藥持續努力的目標，也契合大學社會責任的總體目標，在5大學院的緊密合作下，結合眾多外部連結與資源體系，嘉藥導入樂活服務科技化、支援技術特色化、研究成果商品化及環境永續產業化的具體策略，以契合「培育樂活人才、促進銀髮健康、活化地方發展、實踐地方創生」之 USR 總體目標，善盡大學實踐社會責任的工作與實踐。

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