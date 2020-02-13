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當學長遇上學妹　薪火傳承在嘉藥

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▲嘉南藥理大學醫藥化學系陳品璇，在學務長董志明與校友中心執行長謝國鎔的陪同下，向嘉藥首屆畢業生，「志光補習班」總裁林進榮學長請益。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲嘉南藥理大學醫藥化學系陳品璇，在學務長董志明與校友中心執行長謝國鎔的陪同下，向嘉藥首屆畢業生，「志光補習班」總裁林進榮學長請益。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

嘉南藥理大學醫藥化學系陳品璇，在學務長董志明與校友中心執行長謝國鎔的陪同下，向嘉藥首屆畢業生，同時也是國內首家上櫃補教業「志光補習班」總裁林進榮學長請益，林進榮學長熱心又真誠的人生經驗分享中，讓以考取公職為目標的學妹陳品璇更有勇氣與信心去追求自己未來了。

「高教深耕-學習助學金」計畫，簡稱為深耕弱勢協助機制，有別於其他獎助學金，教育部發現經濟弱勢學生常因打工或經濟因素，無法專心學習或參與學校安排的輔導活動，為使其能同時兼顧課業與生活所需，自2018年起結合學校補助經費及校方外部募款，建立了「以學習取代工讀」的輔導機制，協助弱勢學生提升競爭力，增加職涯發展機會。

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▲嘉南藥理大學醫藥化學系陳品璇，在學務長董志明與校友中心執行長謝國鎔的陪同下，向嘉藥首屆畢業生，「志光補習班」總裁林進榮學長請益。（圖／記者林悅翻攝，下同）

來自單親家庭，天生手部有缺陷的醫化系三年級陳品璇，體貼又孝順的她，掛心體弱的母親要獨力負擔家計，心想，只有自己休學去賺錢，才能補貼家計，減輕母親的負擔，沒想到母親嚴肅叮囑她，「天生條件不如人，必須要念完大學才行，日後也才有出人頭地的機會」，面對母親的期待與犧牲，還有生活條件的現實挑戰，陳品璇的苦惱，進退維谷，似乎看不到盡頭。

直到陳品璇在一次嘉藥圖書館學習輔導，偶然向當次輔導老師-觀光事業管理系黃源謀助理教授透露了自己的煩惱，黃老師不只分享了「高教深耕-學習助學金」計畫，還以「參加學習助學金計畫就可以存補習費了」來鼓勵她，原來盤據心頭上的那份掙扎及對母親的不捨，在輔導老師的鼓勵與資訊指引後，讓品璇不再徬徨，也有了努力的目標。

▲嘉南藥理大學醫藥化學系陳品璇，在學務長董志明與校友中心執行長謝國鎔的陪同下，向嘉藥首屆畢業生，「志光補習班」總裁林進榮學長請益。（圖／記者林悅翻攝，下同）

陳品璇認為考取公職就能為家裡帶來穩定的生活，補教業的第一把交椅志光補習班浮現在心中，要獲取公職資訊、學習考試撇步，沒有比遍布全省、屹立40年，錄取率又傲視群雄的志光補習班是最佳的選擇了，恰巧學習助學金計畫的一項作業就是要訪問學長姐，學長遇上學妹就此上演。

在兩小時的晤談中，志光總裁林進榮學長分享要如何培養決斷力、掌握人生契機，也鼓勵品璇學妹，面對逆境與考驗時要更勇敢，努力一定能帶來好結果的，一向熱心助學的進榮學長支持品璇的目標，更期許品璇能繼續努力。

嘉藥學務長董志明表示，私立學校弱勢學生有相當比例，學校樂見教育部能針對弱勢學生提供不同面向的幫助，而嘉藥本身也在不斷努力，目前輔導措施有：圓夢助學金計畫、住宿優免、校內外獎助學金、高教深耕完善弱勢協助機制，希望能讓每個有心向學的學子，能在大學的生涯中發光發熱、為自己的未來勇敢邁進。

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