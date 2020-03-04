嘉藥「愛心餐」　讓您吃飽飽學好好

▲嘉南藥理大學為幫助更多弱勢學生，推行「愛心餐」，提供一日三餐的校園餐卷，每次配發10日份，希望能讓學生都能吃飽飽好學習。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

嘉南藥理大學為幫助更多弱勢學生，自108年度第2學期起，結合原有CNU食物銀行，針對經濟弱勢學生，提供一日三餐的校園餐卷，每次配發10日份，希望能讓學生都能吃飽飽好學習。

家庭收入影響了子女學習成就並非新聞，有錢人子女進入頂尖大學的機率比窮人來得高，其分配到的教育支出也愈多，而排名愈後面的學校，中低收入戶學生就愈多，許多的弱勢學生更來自單親、經濟有狀況的家庭，自己也成為負擔家計的一份子，必須半工半讀，儘管這情形已經被討論過許多次，校園裡每一個弱勢的孩子還是得為自己的下一餐打拼。

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教室中充滿著此起彼落的討論聲，似乎沒人聽到下課鈴聲，小佑（化名）躊躇拿起包包，跟老師說： “老師，我要趕去打工，可以先離開嗎？”金老師看著學生離去的背影，“這個孩子不就是上學期末來確認成績的那位”，那時，小佑擔心自己沒有名列前茅，而不能申請獎學金，生活又要出現困難，金老師再看看教室中的學生，“請問大家，有多少人等等要打工？”，看著全班將近一半的人都舉手了，“好的，同學可以下課了，騎車小心，記得要交作業……”。

小雅（化名）家中經濟僅靠媽媽打工維生，為減輕家計小雅也努力在外打工，收入大部分寄回家中給媽媽，平日靠水煮白麵蘸醬油做為三餐，「讓學生至少能吃飽」的念頭出現在嘉南藥理大學學務長董志明的心中，因緣際會下，與統一超商嘉藥門市江合興店長分享這樣的想法，自107年第2學期期末開始，江店長便與嘉藥學務處合作來試辦CNU食物銀行，每週二至週四由江店長會提供當日的即期食品給經濟弱勢的學生，讓學生可以飽食一餐，一個學期下來，江店長捐出超過800份的餐食也幫助了許多同學，這樣單純的善舉也促成了「嘉藥人愛心餐資助方案」。

「學生吃不飽，該如何學習？」金老師知道小佑不會是個案，校園裡還有許多跟他一樣的孩子，呼應CNU食物銀行理念，金老師主動找上學務長董志明，表達想以小額捐款的方式資助困境中學生的三餐，很快的更多嘉藥老師、職員們也紛紛響應，為了集合這股校內良善的力量，「嘉藥人愛心餐資助方案」因此而生，108年第1學期末開始募捐累計已有30人參與，募得超過30萬元，除了單次捐助外，許多老師職員簽署資助時，更註明將持續資助到離職或退休，為「嘉藥人愛心餐」注入源源不絕的力量。愛心餐將以餐卷的方式發放，讓學生在校園內各餐廳都可使用，預計發放2000張，來照顧學生的一日三餐。



嘉藥學務長董志明表示，私立學校中弱勢學生佔有不低的比例，嘉藥的經濟弱勢學生更高達24％，針對弱勢學生，教育部已經提出許多方案來提供不同面向的幫助，但在資源有限的情形下，嘉藥自身來推動「嘉藥人愛心餐」這項有意義的資助方案，希望能幫助更多困境中的學生，讓學生吃飽了，在校期間安心學習。

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