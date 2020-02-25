嘉藥港澳生全員健康　檢疫期滿歡喜迎開學

▲嘉南藥理大學開心歡送最後一批居家檢疫港澳學生，離開檢疫宿舍，更慶幸所有港澳學生都能順利「出關」。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

嘉南藥理大學25日開心歡送最後一批居家檢疫港澳學生，離開檢疫宿舍，更慶幸所有港澳學生都能順利「出關」，健健康康的迎接新學期到來，校方特別準備內含平安鹽的「平安御守」，希望大家都在這波疫情中，健康又平安度過。

因應冠新肺炎（武漢肺炎）新冠肺炎，衛福部疾管署宣布2月11日起暫緩所有港澳人士入境，嘉藥共有38位港澳生，除了先前已連絡入境的學生外，有16位是趕在2月10日返台的，今天所有的港澳生已完成14天居家檢疫，學生並未出現相關症狀，面對不斷延燒新冠肺炎疫情，學生能全數平安健康完成檢疫，實在是個令人振奮的好消息，雖然解除隔離，校方仍會要求學生自主健康管理，而檢疫宿舍也將進行全面消毒，確保校園防疫安全。

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大學即將開學，新冠肺炎疫情卻持續延燒，嘉藥表示，校方自1月底即成立防疫小組，密切關注疫情，除了已備好的酒精、額溫計等防疫物資外，也完成全校教職員生疫情調查，針對開學日的到來，校內將展開全面性消毒，並張貼防疫教戰守則以確保環境安全，建置健康關懷防疫系統，掌握教職員生身體狀態，同時發送學生開學注意事項及防疫相關資訊，養成防疫正確觀念，全校一同「守護嘉人，藥你一起」！

解禁的港澳學生難掩興奮之情，紛紛連絡家人報平安，來自香港的范同學指出，非常感謝學校協助，當時因港澳人士無法來台的宣布非常突然，台南機場又取消香港班機，一度讓她擔心無法順利返台就學，還好學校建議她從桃園機場入境，甚至還到機場接她回學校，減輕她對疫情的緊張，現在順利出關，終於可以好好放鬆一下了。

嘉藥環安衛中心秘書張家源此次負責照料校外居家檢疫的港澳生，他甘之如飴的說，當下的疫情狀況，能多做一分，學校就能多一分保障。校長楊朝成表示，很高興學生都能健康解禁，除了學生高度配合學校安排外，學校各單位也都非常努力，真是辛苦了，目前日韓疫情日趨緊張，隨著日韓學生抵台，又將是另一波的防疫挑戰，全校師生都不可掉以輕心，務必落實天天量體溫，常洗手，確實登錄防疫系統等措施，才能保護自己也保護校園。

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