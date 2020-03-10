嘉藥54周年「I AM嘉藥人」校慶　防疫活動登場

▲嘉南藥理大學54周年「I AM嘉藥人」校慶活動，以「防疫守護，乾洗手DIY」等防疫活動拉開序幕。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

嘉南藥理大學於9日舉行54周年「I AM嘉藥人」校慶活動，因應新冠肺炎疫情關係，此次校慶活動多於室外進行，以「防疫守護，乾洗手DIY」拉開序幕，下午「護眼健走」活動則由嘉藥校長楊朝成，率領教職員生一同健走到奇美博物館，享受戶外翠綠景色，不僅保護視力也透過運動增強免疫力，抵禦傳染病威脅。

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嘉南藥理大學自1966年3月創立「嘉南藥學專科學校」，至今已邁入第54個年頭，為讓全校師生一同歡慶學校生日，學務處特地邀集學生會與各處室共同腦力激盪，迸出以「54（我是）嘉藥人」為發想，再延伸推出「ＩＡＭ」主題系列活動，讓全校師生驕傲地說出我是嘉藥人，一同歡慶嘉藥54生日快樂！

54校慶活動以「防疫守護，乾洗手DIY」打頭陣，由化粧品應用與管理系汪梅英老師帶著化粧品系學生，一同進行配方設計與製作教學，現場製作防疫小物－乾洗手，汪老師於現場與大家分享如何正確使用乾洗手來讓防疫效果加分，現場製作完成的乾洗手還可以帶走，作為自身防疫之用喔！

校慶啟動典禮在大禮堂前廣場舉行，由健康小天使社與衛保組精心設計的「防疫洗手舞」，融入「內、外、夾、弓、大、立、腕」的基本動作，帶著全校師生一起動起來暖身，接下來 「護眼健走」活動則由學校出發邁向奇美博物館，目的在透過健走活動，讓參與校職員生減少使用3C產品，降低黃斑部傷害，透過運動提升免疫系統與自身的健康狀態，全程參加者可以獲得精美的小禮物，報名的前80名還可額外獲得防疫乾洗手1瓶，可說是一舉數得。

因應疫情關係，校慶活動多規劃到室外，3月10-11日12時至13時10分及17時20分至晚上7時在大禮堂前室外廣場舉辦「I Am音樂祭」，由流行音樂創作社、吉他社、熱音社輪番上陣；3月12日晚上六點在大禮堂前舉辦「嘉藥盃校際舞蹈大賽」廣邀長榮大學、南台科大、南應科大、崑山科大一起尬舞，為嘉藥54校慶祝賀！

嘉藥校長楊朝成表示，這屆校慶活動剛好遇上新冠肺炎的疫情，因此在規劃上都以師生健康安全為第一考量，楊校長感謝同仁及學生會所有籌辦人員辛勞的付出，全力配合政府與學校的防疫措施，也期許透過精心設計的校慶活動進一步來宣導防疫工作，宣導同學遠離黃斑部傷害、遠離毒品、遵守交通安全，讓大家都能保持良好的健康狀態。

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