中央大學USR計畫揮出「全壘打」佳績　涵蓋桃園市8個區　

▲中央大學在教育部大學社會責任(USR) 計畫中，揮出5個計畫全數過關的「全壘打」佳績。（圖／中央大學提供）

記者楊熾興／桃園報導

中央大學善盡大學社會責任，是第一個啟動永續發展的高等學府，第一期教育部大學社會責任實踐計畫，與桃園市的合作案件高達88件，執行成果亮眼。第二期再獲教育部肯定，提出5個計畫全數過關的揮出「全壘打」的佳績，在全國大專院校中名列第一。

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▲中央大學出版了全國第一本大學社會責任的年報，以及《中大善盡社會責任在桃園》專書。（圖／中央大學提供）

校長周景揚表示，大學不僅為學術研究與人才培育，更進一步擴及服務社會，解決社會問題。中央大學2018年首創「桃園USR聯盟」，號召了桃園市的10餘所大專校院，一同為地方創生。去年更出版了全國第一本大學社會責任的年報，展現各項執行成果。

社會責任辦公室主任孫煒指出，中央大學第二期教育部通過的5個計畫分別為「桃海三生─形塑桃園海岸環境與人文發展永續共生」、「永續『復興』─打造智慧韌性部落」、「從閱讀泰雅到興趣驅動部落學習」、「藝文浸潤永續社區—中壢平鎮在地文化的紮根與共榮」、「楊梅社會影響力工程再造計畫」。桃園全市13區中涵蓋了8個。

中央大學的實踐場域，從鄰近的中壢校區的雙連陂開始，與周遭鄰里鑲嵌形成社區有機體，向外延伸至楊梅區以及復興區，從泰雅部落到綿亙46公里的桃園海岸，連結學校、公部門、社會企業與地方社群，深耕在地，建構綿密的行動網絡，以深化在地認同與社會影響力！

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