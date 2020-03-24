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快訊／新北增加產業紓困3措施！零售旅遊業稅收減免、市場攤商承租金打5折

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▲▼新北第24次防疫應變會議上，退休護理人員成立護理防疫隊，並由市長侯友宜親自授證。（圖／記者湯興漢攝）

▲新北市長侯友宜。（圖／記者湯興漢攝）

記者羅婉庭／新北報導

新北市24日召開第29次防疫應變會議，市長侯友宜會中特別指示財政局、經濟發展局等相關局處，針對艱困行業給予稅務補貼減免，新增三項紓困措施。

侯友宜宣布，針對遊覽車客運業者，配合中央補貼牌照稅50%，飯店業者房屋稅3降為２％，這是地方政府做得到的，以及房地承租戶、市場攤商，4到6月份打5折，減輕攤商負擔。另外，住商權利金減收35％，中小企業貸款利率補貼從6個月延長到1年。

新北市副秘書長劉和然於會後轉述，對於受疫情影響較為嚴重的行業及民眾，如遊覽客運業、飯店旅遊業及零售攤商等，採取多管齊下方式，包括租稅補貼及減免，減收市有不動產租金與權利金，以及延長信用貸教保證期間等多項措施，展現市府奥市民共度難開之決心。

新北市在2月14日新冠肺炎疫情開始之際，即提出舒困計畫，以「急、速、寬、減、補、平」六大原則，務求讓地方產業及市民生活盡快回復正軌。然由於台灣正面臨第2波疫情高峰期，為安定民心，降低疫情，對部分行業及民眾街撃，因此，市府特別加大舒困力道。

一、稅負補貼並採較低稅率或調降稅額：
除配合中央給予遊覽客運業者補貼牌照稅應納稅額50%外，針對飯店及旅館業者已停用之部分營業面積房屋税，其稅率由原3%降為2%，此外，對於查定課徵娛樂稅之業者，也會依營業衰退及營業天數減少情形調降稅額。

二、對公有零售市場攤商使用費及市有房地承租戶租金打5折：
公有零售市場攤商自2月份起，其使用費打8折優惠，自4月份起再降為5折，承租市有房地作營業使用者，其租金亦同樣打5折，折扣期間均至6月底。

三、促參、設定地上權業者減收權利金及延長信用貸款利率補貼至1年：
市府針對促参、設定地上權業者應收取之營運權利金，透過契約協商機制最高減收35%，減收期間為4至6月底，同時，為了讓中小企業在疫情期間得以支付員工薪資及營業場所租金，除中央給予6個月貸款利息補貼外，市府再加碼自第7個月起，至多1年之利息補貼

▲新北新增三面向產業紓困措施。（圖／新北市府提供）

▲新北新增三面向產業紓困措施。（圖／新北市府提供）

▲新北新增三面向產業紓困措施。（圖／新北市府提供）

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