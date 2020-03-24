快訊／新北居家檢疫人數破2萬　侯友宜：啟動居住點突襲檢查！

▲新北市長侯友宜。（圖／記者湯興漢攝）

記者羅婉庭／新北報導

新北市居家檢疫人數不斷激增，目前統計居家檢疫人數累計至21291人，新北市長侯友宜24日表示，避免居家檢疫者趴趴走、罰不怕而造成群聚感染風險，將開始進行居家突襲檢查。侯友宜再次強調，中央負責「阻絕境外」，地方政府執行「管控境內」。

新北市一名居家檢疫35歲黃姓男子配合度差，日前在台北夜店狂歡被警方當場查獲，由於他刻意規避監測，還到人群聚集場所，違反規定被從重裁罰100萬元，並送集中檢疫場所強制安置。

對於市府的事後檢討，侯友宜表示，雖然發給居家檢疫者防疫手機，請他們隨時接電話，但通常半夜不會去干擾，但是該名男子晚上跑出去，防疫手機又不帶在身上，因此，他交代管委會突襲檢查，警察局也報告，將針對新北市居家檢疫者進行分析，整理有哪些個案「怪怪的」，就會主動去居住點突襲檢查。

侯友宜說，尤其會針對最容易被認為「不會檢查的時間」嚴格檢查，彌補這些防疫手機放在家，人又跑出去的狀況，慢慢調整成突襲式，建檔、分析出最容易逃跑、其次的，以及不會逃跑的，並開始進行抽查，不需要一個個抓到了再做懲罰。

此外，侯友宜強調，國內新冠病毒確診人數激增，新北市居家檢疫佔全台將近三到四分之一，至今早統計達21291人，追蹤人數已達到12416人，顯示新北市是全台最高。最近境外移入的讓人數飆升，新北市需要更多居家檢疫關懷服務人力，新北市是「管控」最重要的一環，「阻絕境外，管控境內」不要讓疫情擴展，造成大規模的社區感染，就必須在一定時間內一個個擊破，將病例送至醫院診治。

侯友宜說，新北市要承擔國人面對疫情最嚴峻的責任，居家檢疫關懷專線一天接到約200通電話，包括安心旅館、防疫旅館、急難救助、線上就醫、資源協助等等大小事都由里長、里幹事處理。

侯友宜表示，理解居家檢疫者需要關懷、在家過得穩定、安定，也很容易煩躁不安、擔憂疾病纏身，但是大家必須要忍耐，市府提供關懷包，讓他們在加看電視、追劇，「在家看電視，就可以拯救世界」，趴趴走的抓到一定重罰，馬上就送去集中檢疫所，惡意不配合的就會公布姓名。

侯友宜強調，自己會在法律規範內用盡全力防堵新北市疫情，否則疫情擴散時醫療資源再多也會崩潰，醫療是最後一道防線，沒有人打仗在賭最後一道防線。