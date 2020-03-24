影／蘇貞昌：我們不必封城　自我管理好受害就會少

記者陶本和／台北報導

行政院長蘇貞昌24日受訪時表示，我國還不到封城地步，國人同胞警覺心高，大家也知道不要成為害群之馬，所以指揮官也一再要求國人同胞，尤其這波返國高潮，務必自己做好健康管理，「我們不必封城，但自我管理好受害就會少。」

▲行政院長蘇貞昌出席立法院質詢。（圖／記者林敬旻攝）



蘇貞昌表示，昨天的紓困加碼會議，是各部會都針對紓困、振興業管業務部分盤點與商量，重點要做到立竿見影，盡量為大家紓困與振興，最後定案還要看最後整理，會再向國人報告。

蘇貞昌說，疫情不分國界，如果對岸不要一開始隱瞞疫情的話，世界早點獲得警告，相信不會危害那麼厲害。他強調，台灣因為有SARS經驗，加上國人同胞齊心合力度過第一關，但第二關更強，須更戰戰兢兢。

蘇貞昌表示，希望國人相互體諒、齊心合力，不但要防堵疫情減災，同時會把經驗資料讓國際知道，希望全球疫情早早趨緩，減少受害。

對於會不會在備詢時戴口罩？蘇貞昌笑著說，在議場就是要答詢，不太方便戴口罩，而議場也大，只要依據指揮官及專家會議種種規範指引，相信大家都可以做好防護。

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