新冠肺炎台累計215例確診「178例境外移入」　維持29人解除隔離

▲0324指揮中心記者會。（圖／中央流行疫情指揮中心提供）

記者洪巧藍／台北報導

中央流行疫情指揮中心今（24）日表示，國內目前累積確診215例新冠肺炎確定病例，分別為178例境外移入及37例本土病例；確診個案中2人死亡，29人解除隔離，其餘病況穩定，持續住院隔離中。

中央流行疫情指揮中心指出，昨(23)日國內新增1,143例新型冠狀病毒肺炎相關通報，截至目前累計25,746例(含23,347例排除)，其中215例確診(今日新增案196至215)，分別為178例境外移入及37例本土病例。確診個案中2人死亡，29人解除隔離，其餘病況穩定，持續住院隔離中。

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指揮中心指出，全球累計366,629例確診，分布於172個國家/地區；病例數以中國大陸81,171例、義大利63,927例、美國41,708例、西班牙33,089例及德國24,774例為多；病例中16,272例死亡，以義大利6,077例、中國大陸3,277例、西班牙2,182例、伊朗1,812例及法國860例為多。

指揮中心再次提醒，民眾應落實手部衛生並做好咳嗽禮節。自國外入境時，如有發燒、咳嗽等不適症狀，應主動通報機場及港口檢疫人員並配合防疫措施；返國後14天內如出現疑似症狀，可撥打免付費防疫專線1922(或0800-001922)依指示戴口罩儘速就醫，並請務必告知醫師旅遊史、職業別、接觸史及是否群聚(TOCC)，以及時診斷通報。

▲新冠肺炎新增20例境外移入。（圖／衛生福利部）