屏東夫妻遊西班牙確診！「出國時間軸」曝光　網友全暴怒：心臟真大顆

記者趙蔡州／綜合報導

台灣近日新增許多確診個案，截至24日累積已達215例，而且幾乎都是境外移入。一名網友在批踢踢「nCoV2019板」分享，第170例、第189例夫妻2人赴西班牙旅遊的資料，其中從台灣出發的時間曝光後，馬上引發網友熱烈討論，有人說「心臟真的很大顆」、「好奇有玩到嗎。」

中央流行疫情指揮中心23日新增26例確診案例，其中25例為境外移入、僅1例是本土案例，一名網友在批踢踢「nCoV2019板」分享其中一對屏東夫妻個案，分別是第170例60多歲男性、第189例50多歲女性，2人3月12日一起出國前往西班牙旅遊。

請繼續往下閱讀...

▲第170例、第189例夫妻2人赴西班牙旅遊後確診感染。（圖／ETtoday新聞雲）

根據衛生福利部疾管署資料，夫妻2人於20日搭機返回台灣，丈夫當天就出現乾咳、喉嚨痛等症狀，因此在機場就立刻採檢通報，轉由救護車送醫隔離治療，太太則是21日出現發燒、咳嗽等症狀，於居家檢疫期間通報後就醫採驗，兩人皆於23日確診感染新冠肺炎、送至醫院負壓隔離病房治療。

兩人出國時間軸曝光後，馬上引發網友熱烈討論，因為西班牙光12日一天就新增840例，累積（截至12日）確診2968人、死亡84人，巴塞隆納市長甚至已經在家中隔離、實施遠距離辦公。台灣7日也將西班牙旅遊疫情建議提升至第二級警示(Alert)。

▲許多網友看完資料後認為，12日西班牙疫情已相當嚴峻，為何夫妻2人還堅持出國。（圖／翻攝自批踢踢）

許多網友看完資料後認為，這一對夫妻12日出國時，西班牙疫情已經相當嚴峻，為何夫妻2人還堅持要出國。有人說「12號還飛，心臟真的很大顆」、「3月11日西班牙就2000人確診，14日宣布全國性封鎖」、「這2例自找的」、「好奇有玩到嗎」、「這兩人真的令人無言。」