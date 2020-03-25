川普大撒幣！簽署紓困中小企業法案　企業可申請6000萬「災難低利貸款」

▲ 川普為了紓困中小企業，簽署了數十億額度的「災難低利貸款」法案。（圖／路透）



記者林彥臣／綜合報導

為了因應從中國武漢爆發的新冠肺炎（COVID-19）的衝擊，美國總統川普簽署了紓困中小企業的法案，提供數十億美元額度的災難低息貸款，讓全美國的中小企業申請。

根據白宮發出的新聞稿指出，總統與整個政府正在為提供中小企業支援而努力，總統簽署了一項法案，讓受到新冠肺炎疫情影響的中小企業，能夠申請「災難低利貸款」，總額度高達數十億美元，小型企業管理局（SBA）也簡化了這些貸款的申請流程，為每個受影響的小型企業提供高達200萬美元的援助。

另外，農業部為農村企業提供貸款擔保，美國進出口銀行為小型企業提供了許多救濟措施，包括豁免和延長期限，財政部已將稅收日推遲到7月15 日，使小企業主有更多時間支付稅款而不會產生利息或其他罰款。

▲美國因為疫情影響，許多經濟活動都遭受打擊。（圖／達志影像／美聯社）



商務部擁有一個與州或地方政府合作的中心網路，可透過商業服務或製造生產，等合作夥伴關係，來幫助中小型企業降低成本，填補供應鏈空白，尋找新買家等。

另外受到疫情影響的中小企業員工，將享有帶薪休假，與稅收減免的待遇，勞動部也發布了指南，因為新冠病毒爆發而暫停營業的企業員工，將以更靈活地標準支付失業救濟金，「聯邦州失業保險計劃」也替受到新冠病毒的接獲間接影響而失業的合格工人提供適當福利。

總統川普正在聆聽中小企業主的需求，並與國會合作，為遭受疫情傷害的人們能夠得到新的救濟措施，上周已經與上千名的中小企業主進行線上會議，提供給企業的低利貸款，只能使用於支付薪資或者償還其他貸款。

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