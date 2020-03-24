政院擬本周提第二波400億紓困方案　包括延緩繳稅、薪資補助、融資貸款

▲行政院長蘇貞昌。（資料照／記者李毓康攝）
政治中心／綜合報導
行政院先前針對受到新冠肺炎波及的產業，提出600憶的紓困方案，然而，疫情持續增溫，行政院長蘇貞昌23日召開跨部會會議，預計本周內提出第二波400億紓困方案，包括延緩繳稅、融資貸款、勞工薪資補助等。
行政院發言人Kolas Yotaka23日受訪表示，為因應新冠肺炎對經濟、航空、旅宿產業的衝擊，總統蔡英文指示政府要用千億紓困振興，除特別預算600億元之外，再以400億元預算加快紓困。
Kolas表示，各部會陸續進行政策盤點，由經濟部、財政部、金管會、央行、交通部等相關部會向蘇貞昌報告盤點進度。
Kolas說，蘇貞昌聽取完相關進度後，指示要加快加速推出相關方案，也必須周延，因此要求各部會再清楚盤點相關統計數字與預算，盡快擇日再議，拍板後，將盡速對外宣布。紓困內容包括延緩繳稅、融資貸款、勞工薪資補助等。
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