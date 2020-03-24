政院擬本周提第二波400億紓困方案　包括延緩繳稅、薪資補助、融資貸款

美國確診人數繼前一日暴增1.3萬例，截至23日中午，再新增9903例，累計確診人數已經至少42,629例、545死，坐穩全球疫情第三嚴重國家。東西岸和中部各大都會區的州政府已經陷入苦戰，聯邦政府已啟動國民衛隊協助抗疫，美國海軍也派出2艘醫療船，各容納1000張病床，分別停駐加州和紐約外海，協助「陸地醫院抗議，海上收診非新冠肺炎病患」，紓解醫療壓力。