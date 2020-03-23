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快訊／新冠肺炎再新增26例確診　最小不到5歲

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▲疾管署說明新冠肺炎疫情,衛福部長陳時中。（圖／記者李毓康攝）

▲中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中。（圖／記者李毓康攝）

記者趙于婷／台北報導

中央流行疫情指揮中心今(23)日公布國內新增26例新冠肺炎病例，其中25例境外移入、1例本土。境外移入個案為13女12男，年齡未滿5歲至70多歲，入境日介於3月15日至21日，發病日介於2月22日至3月21日。個案發病前分別有美國、西班牙、荷蘭、法國、瑞士、英國等國活動史。

陳時中說，今天新增幾乎都是旅遊工作，但境外移入個案中，出國目的多為旅遊或工作，並包括5起群聚，有一起旅遊、職場同事等，比較特殊的是有一位小孩，只有4歲多，不到5歲。

請繼續往下閱讀...

指揮中心表示，新增本土病例為30多歲女性（案186），為某研究機構群聚個案（案168）同住接觸者，3月17日發病，因案124於3月20日確診，且案168曾有症狀，故案186於3月20日自行就醫並採檢通報，於今日確診，為該研究機構群聚第5名確診個案。境外移入個案中，出國目的多為旅遊或工作，並包括以下5起群聚。

1.一對夫妻（案170、189）於3月12日至20日赴西班牙旅遊，兩人分別於3月20日、21日發病，經通報檢驗均於今日確診。

2.案171、174為職場同事，分別於1月12日及2月25日至荷蘭工作，其中案171的兩名家人(案175、178)亦陪同前往，4人分別在3月7日及10日發病，並於3月20日入境時，由機場攔檢通報，4人均於今日確診。

3.一對夫妻(案172、173)因工作及就學，於去(2019)年12月21日至法國，分別於3月16日及18日發病，2人在3月20日入境時由機場攔檢通報，均於今日確診。

▲▼中央流行疫情指揮中心記者會。（圖／記者徐斌慎攝）

▲中央流行疫情指揮中心今(23)日公布國內新增26例新冠肺炎病例，其中25例境外移入、1例本土。（圖／記者徐斌慎攝）

4.案177為案129同事，兩人於3月11日至18日前往美國工作，其中案129已於3月20日確診，案177於3月19日發病，經就醫採檢於今日確診。

5.案195於3月5日至19日與另2名友人前往美國旅遊，其中該2名友人已於3月21日確診(案137、145)，案195於3月20日發病，經檢驗亦於今日確診。

指揮中心已在台灣時間3/21零時起提升全球旅遊疫情建議至「第三級」（警告Warning），國人應避免所有非必要出國旅遊，自國外入境者，需進行14天居家檢疫；返台民眾務必確實填寫檢疫通知書，如有症狀請主動告知檢疫人員，並配合相關檢疫措施，共同維護防疫安全。

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